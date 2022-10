Macron : « on s’installe dans la guerre »

Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire ces derniers jour. Joe Biden a dit craindre, lui, le risque "d'apocalypse nucléaire".

"J’ai toujours dit la vérité aux Françaises et aux Français. La Russie est dotée de l’arme nucléaire. La France aussi. En la matière, notre doctrine est claire. La dissuasion fonctionne, mais moins on en parle, plus on est crédible", a insité Emmanuel Macron.