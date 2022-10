Premières pollutions extraterrestres : 7 118,6 kilogrammes de déchets humains sur Mars

L‘hélicoptère Ingenuity de la NASA a repéré sur Mars, malgré lui, un étrange détritus qui s’est accroché brièvement à l’une de ses jambes d’atterrissage (en bas à droite dans l’image d’entête) comme un morceau errant de papier toilette extraterrestre… et on ne sait toujours pas d’où il vient.

C’est le dernier d’une série de débris repérés sur la planète rouge, tous provenant probablement des divers explorateurs robotisés de la NASA et de leurs trains d’atterrissage qui jonchent le paysage martien, signe que l’humain laisse une trace définitive à la surface de la planète.

Par exemple, en juillet, l’astromobile Perseverance a photographié ce qui ressemblait à un paquet de spaghettis martiens. En juin, Perseverance repérait une couverture thermique, provenant de son propre module de descente (qui a posé l’astromobile sur Mars) coincée entre deux rochers. En avril, Ingenuity a pris une photo du train d’atterrissage déformé qui a permis à Perseverance de se poser sur Mars…

Il y aurait ainsi, selon une récente évaluation de Cagri Kilic, chercheur postdoctoral en robotique à l’université de Virginie occidentale, plus de 7 118,6 kilogrammes de déchets laissés derrière eux par des humains lors de leurs audacieuses expéditions robotiques vers Mars.

D’après un très bref communiqué de la NASA, l’hélicoptère a pris des images d’un « petit morceau de débris de corps étranger » lors de son 33e vol, qui a eu lieu pendant le week-end. Le petit objet n’était pas visible lors du vol précédent d’Ingenuity.

Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a écrit dans ce tweet : « Il y a quelque chose sur votre pied, Hélicoptère de Mars ! » . « Nous examinons un petit débris qui a atterri sur le pied d’Ingenuity lors de son dernier trajet aérien. »

Les images montrent que l’objet, qui ressemble à un tissu (de plastique), s’est accroché à l’une des quatre pattes de l’hélicoptère au moment du décollage avant de s’éloigner discrètement.

La NASA indique :

Les équipes d’Ingenuity et de Perseverance Mars 2020 travaillent actuellement à déterminer la source du débris.

Le petit hélicoptère de 1,8 kg a dépassé toutes les attentes et il réalise encore des vols près d’un an et demi après son voyage inaugural.

Et cela ne peut qu’exercer une pression énorme sur son matériel. Bien que nous ne soyons pas encore sûrs de l’origine de ce corps étranger, il ne semble heureusement pas qu’il va ralentir le petit hélicoptère.

Selon la NASA :

Toutes les télémétries du vol ainsi que la recherche et le transfert après le vol sont nominaux et ne montrent aucune indication de dommages au véhicule.

Sur le site du Jet Propulsion Laboratory de la NASA : Navigation Camera Imagery of Ingenuity’s Flight 33.

Source : https://www.gurumed.org/2022/10/04/7-1186-kilogrammes-de-dchets-humains-sur-mars-un-dtritus-sans-doute-dorigine-humaine-cest-pris-dans-les-jambes-de-lhlicoptre-ingenuity/