Selon le Wall Street Journal, plus de 250 000 entreprises en Grande-Bretagne ont fermé en raison de la crise

La forte inflation et le déclin rapide de la demande des consommateurs, causés par l’introduction de sanctions anti-russes, ont forcé plus de 250 000 entreprises britanniques à cesser leurs activités au cours du premier semestre 2022. Cela est rapporté par le Wall Street Journal (WSJ).

Plus de 250 000 entreprises britanniques ont quitté le marché britannique au premier semestre de cette année, rapporte le WSJ. Cela représente une augmentation de 16% par rapport au premier semestre 2021 et une augmentation de 40% par rapport aux six premiers mois de 2019. Les données ont été publiées par l’Office National des statistiques (ONS) du Royaume-Uni.

Pour le premier semestre de 2022, le chiffre indiqué est devenu un record absolu sur une période de six mois, notent les experts de l’ONS. Bien que les données sur les fermetures d’entreprises entre juillet et septembre seront présentées plus tard dans le mois en cours, de nombreux analystes estiment que le taux de fermeture des entreprises a continué d’augmenter, écrit le WSJ. Il est à noter que la majeure partie des entreprises fermées sont de petites entreprises.

À titre de comparaison, 183 530 entreprises ont cessé leurs activités en France au cours du premier semestre de cette année. C’est environ un tiers de plus que pour le premier semestre 2021, selon les rapports des tribunaux de commerce français.