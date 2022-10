Un ADN vieux d’un million d’années découvert en Antarctique

DES EUCARYOTES MARINS ET DES DIATOMÉES

On trouve de l’ADN sédimentaire dans de nombreux environnements, notamment les grottes terrestres et le pergélisol subarctique, qui ont respectivement fourni de l’ADN sédimentaire vieux de 400 000 et 650 000 ans. En raison de températures froides, d’un faible taux d’oxygène et de l’absence de rayonnement UV, les environnements marins polaires comme la mer de Scotia constituent des endroits de choix où rechercher de telles reliques.

Constituant le plus ancien authentifié à ce jour, l’échantillon d’ADN sédimentaire marin récemment analysé avait été extrait du fond de l’océan en 2019. À l’issue d’une procédure de contrôle de la contamination complète afin de s’assurer de la fiabilité des marqueurs d’âge présents dans le matériau, les auteurs de la nouvelle étude ont découvert des eucaryotes marins remontant à 1 million d’années ainsi que des diatomées vieilles de 540 000 ans.

L’équipe a pu établir un lien clair entre l’abondance de ces organismes unicellulaires et les périodes plus chaudes de l’histoire de la région de la mer de Scotia (la plus récente remontait à environ 14 500 ans), ayant entraîné une augmentation de l’activité globale de la vie marine en Antarctique.

