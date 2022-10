Un examen approfondi du taux de mortalité du COVID

S’il est clair que pour les personnes extrêmement âgées et gravement immunodéprimées, le COVID présente des problèmes de santé importants et graves, les « experts » ont fait de leur mieux pour convaincre les personnes de tous les groupes d’âge qu’elles étaient en danger.

Au départ, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans son infinie incompétence, a largement contribué à cette perception en affirmant que le taux de mortalité dû au COVID était scandaleusement élevé.

En mars 2020, avec très peu de données, l’OMS a affirmé de manière alarmante que 3,4 % des personnes ayant contracté le COVID étaient décédées.

CNBC a rapporté qu’au début de la conférence de presse, le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, a comparé la mortalité attendue du COVID-19 à celle de la grippe :

« ‘Au niveau mondial, environ 3,4 % des cas de COVID-19 déclarés sont décédés’, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse au siège de l’agence à Genève. En comparaison, la grippe saisonnière tue généralement beaucoup moins de 1 % des personnes infectées, a-t-il ajouté. »

Ces chiffres contrastent avec les estimations précédentes, qui étaient également supérieures à 2 % :

« Au début de l’épidémie, les scientifiques avaient conclu que le taux de mortalité était d’environ 2,3 %. »

Si l’on peut pardonner aux « experts » d’être incertains quant au taux de mortalité d’une toute nouvelle maladie pour laquelle on dispose de très peu de données, l’alarmisme et les politiques de changement de cap adoptées sur la base de ces estimations ont causé des dommages incalculables.

Il est désormais largement reconnu et accepté que ces estimations étaient très erronées, de l’ordre de plusieurs ordres de grandeur.

Mais un nouvel article publié par l’un des plus grands experts mondiaux confirme qu’elles étaient encore plus fausses que ce que l’on pensait.

John Ioannidis est l’un des plus grands experts en santé publique du pays, employé à l’université de Stanford en tant que professeur de médecine dans le cadre de la recherche sur la prévention, de l’épidémiologie et de la santé des populations », ainsi que « des statistiques et de la science des données biomédicales ».

On pourrait penser que ces qualifications irréprochables et le fait d’être l’un des scientifiques les plus publiés et cités dans le monde moderne le mettraient à l’abri des critiques, mais malheureusement, ce n’est plus ainsi que fonctionne The Science™.

Ioannidis s’est d’abord attiré l’ire des Gardiens de la Science™ au début de l’épidémie, lorsqu’il a mis en garde contre le fait que la société pouvait prendre d’énormes décisions sur la base de données limitées et de mauvaise qualité.

Il a également pris part à la tristement célèbre étude de séroprévalence menée dans le comté de Santa Clara, sous la direction du Dr Jay Bhattacharya.

Cet examen, qui portait sur la prévalence des anticorps dans la région de San Jose, a abouti à la conclusion que le COVID était déjà beaucoup plus répandu en mars et avril 2020 que la plupart des gens ne le pensaient.

Cela a eu de nombreuses implications, mais la révélation la plus importante a été que les estimations du taux de mortalité du COVID utilisées par les « scientifiques » et l’OMS étaient presque certainement beaucoup trop élevées.

Ces estimations ont été créées en partant du principe que les cas de COVID étaient en grande majorité détectables ; que les cas étaient capturés par des tests et que, par conséquent, le suivi des décès pouvait être réalisé avec un « taux de létalité », au lieu d’un « taux de létalité de l’infection ».

C’est l’erreur que Tedros et l’OMS ont commise il y a deux ans et demi.

Bien entendu, pour avoir fourni des preuves et des données substantielles montrant que le COVID était moins mortel que ce que l’on craignait initialement, Ioannidis (et Bhattacharya) ont été attaqués au sein de la « communauté des experts ».

Dans ce qui est maintenant devenu une insulte familière, les auteurs de l’étude ont été vilipendés comme des personnes minimisant le COVID et de dangereux théoriciens du complot qui feraient mourir des gens en ne prenant pas le virus suffisamment au sérieux.

Mais Ioannidis n’a pas été découragé et, avec plusieurs auteurs, il a récemment publié une autre étude sur le taux de létalité de l’infection par le COVID. Il est important de noter que l’article porte sur la période précédant la vaccination et couvre les groupes d’âge non âgés, c’est-à-dire ceux qui ont été les plus touchés par les restrictions et les obligations sans fin du COVID.

Les chiffres

L’examen commence par une déclaration de fait qui a été presque entièrement ignorée par les « experts » du confinement tout au long de la pandémie, mais surtout lorsque les restrictions, les confinements et les obligations étaient à leur apogée au début.

« Le taux de létalité de l’infection (IFR) du COVID-19 chez les personnes non âgées en l’absence de vaccination ou d’infection antérieure est important à estimer avec précision, puisque 94 % de la population mondiale a moins de 70 ans et 86 % moins de 60 ans. »

94 % de la population mondiale est âgée de moins de 70 ans.

6 % a plus de 70 ans.

86 % a moins de 60 ans.

Ceci est pertinent car les restrictions ont eu un impact considérable sur les 86 à 94 % de personnes âgées de moins de 60 ou 70 ans.

Ioannidis et ses co-auteurs ont examiné 40 études nationales de séroprévalence couvrant 38 pays pour arriver à déterminer leurs estimations du taux de létalité de l’infection pour l’écrasante majorité des personnes.

Il est important de noter que ces études de séroprévalence ont été menées avant la mise sur le marché des vaccins, ce qui signifie que les IFR ont été calculés avant l’impact des vaccins sur les groupes d’âge plus jeunes.

Alors, qu’ont-ils trouvé ?

Le taux médian de létalité de l’infection pour les personnes âgées de 0 à 59 ans était de 0,035 %.

Cela représente 86 % de la population mondiale et le taux de survie des personnes qui ont été infectées par le COVID avant la vaccination était de 99,965 %.

Pour les personnes âgées de 0 à 69 ans, soit 94 % de la population mondiale, le taux de mortalité était de 0,095 %, ce qui signifie que le taux de survie pour près de 7,3 milliards de personnes était de 99,905 %.

Ces taux de survie sont évidemment incroyablement élevés, ce qui crée déjà une certaine frustration du fait que des restrictions ont été imposées à tous les groupes d’âge, alors qu’une protection ciblée sur les personnes âgées de plus de 70 ans ou présentant un risque sensiblement plus élevé aurait été une ligne de conduite bien plus préférable.

Mais il y a pire.

Les chercheurs ont divisé les données démographiques en catégories plus petites, montrant l’augmentation du risque parmi les populations plus âgées et, inversement, le caractère infime du risque parmi les groupes d’âge plus jeunes.

60-69 ans, taux de mortalité de 0,501 %, taux de survie de 99,499 %.

50-59 ans, taux de mortalité de 0,129 %, taux de survie de 99,871 %.

40-49 ans, taux de mortalité 0,035 %, taux de survie 99,965 %.

30-39 ans, taux de mortalité 0,011%, taux de survie 99,989%.

20-29 ans, taux de mortalité 0,003%, taux de survie 99,997%.

0-19 ans, taux de mortalité de 0,0003%, taux de survie de 99,9997%.

Ils ajoutent que « l’inclusion des données de 9 autres pays avec une distribution par âge imputée des décès COVID-19 a donné un IFR médian de 0,025-0,032% pour les 0-59 ans et de 0,063-0,082% pour les 0-69 ans ».

Ces chiffres sont stupéfiants et rassurants, dans tous les cas.

Mais ils sont presque inexistants pour les enfants.

Pourtant, aussi tard qu’à l’automne 2021, Fauci était encore en train de semer la peur sur les risques du COVID pour les enfants afin d’augmenter le taux de vaccination, déclarant dans une interview que ce n’était pas une « situation bénigne » :

« Nous voulons certainement faire vacciner le plus grand nombre possible d’enfants de cette tranche d’âge car, comme vous l’avez entendu et rapporté, il ne s’agit pas d’une situation bénigne ».

Il est pratiquement impossible qu’une maladie soit moins risquée ou plus « bénigne » qu’un risque de décès de 0,0003 %.

Même en octobre 2021, au cours de cette même interview avec la NPR, Fauci a déclaré que les masques devraient continuer sur les enfants comme une « étape supplémentaire » pour les protéger, même après la vaccination :

« Et lorsque vous avez ce type de dynamique virale, même lorsque vous avez des enfants vaccinés, vous voulez certainement – lorsque vous êtes dans un environnement intérieur, vous voulez vous assurer que vous allez l’étape supplémentaire pour les protéger. Je ne peux donc pas vous donner un chiffre exact de ce que serait la dynamique du virus dans la communauté, mais j’espère que nous y arriverons dans un délai raisonnable. Vous savez, les masques sont souvent maintenant – comme nous le disons, ils ne sont pas éternels. Et nous espérons arriver à un point où nous pourrons retirer les masques dans les écoles et dans d’autres endroits. Mais je ne crois pas que ce moment soit arrivé maintenant ».

Rien ne souligne mieux l’incompétence et la mésinformation du Dr Fauci que le fait d’ignorer qu’avant la vaccination, les enfants couraient un risque infime de contracter le COVID, que l’adoption de la vaccination chez les enfants n’est absolument pas pertinente puisqu’elle ne prévient pas l’infection ou la transmission, et que l’utilisation du masque est totalement inefficace pour protéger qui que ce soit. Surtout pour ceux qui n’avaient pas besoin de protection en premier lieu.

Les CDC, la communauté des « experts », l’Organisation mondiale de la santé, les médias, tous ont sans cesse répandu la terreur que le virus était un tueur de masse, tout en confondant les taux de mortalité des cas détectés avec les taux de mortalité des infections.

Pourtant, nous disposons aujourd’hui d’un nouvel élément de preuve suggérant que les estimations initiales de l’OMS étaient erronées de 99 % pour 94 % de la population mondiale.

Pour mettre les choses en perspective, voici la différence représentée visuellement entre ce que l’OMS a affirmé et ce que Ioannidis a trouvé :