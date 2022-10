Une amulette en forme de marteau de Thor de l'ère viking découverte en Suède

Une amulette en forme du marteau de Thor qui date du Xe siècle a été découverte sur un site en Suède. Elle devait être portée comme un pendentif, autour du cou.

Il s'agit du tout premier artefact de l'ère viking qui y a été découvert sur ce site de Ysby, dans le comté de Halland, sur la côte ouest de Götaland au sud-ouest de la Suède. L'amulette est en forme de marteau de Thor, un symbole bien connu de la mythologie nordique, rapporte le communiqué de presse de Kulturmiljö Halland, le département culturel du musée d'histoire culturelle de Halland, le 29 septembre dernier. Le marteau, connu sous le nom de "Mjölnir", était utilisé par Thor pour protéger sa maison, Asgard, des géants. L'objet, qui tient facilement dans la paume d'une main, mesure 3 centimètres de long. Le manche est percé d'un trou dans lequel on enfilait une ficelle ou un lien quelconque afin de pouvoir le porter en pendentif.

Pour les archéologues, le marteau était porté autour du cou comme une amulette de protection. À l'époque, il était courant de porter cet accessoire pour faire appel au pouvoir protecteur de Thor pour éloigner le mal. Au Xe ou XIe siècle, temps où cette amulette fut vraisemblablement portée, la région de Halland commençait à se convertir au christianisme.

Le pendentif comme symbole du refus du christianisme ?

Un tel pendentif pourrait être le symbole d'adhésion à la "Form Sidr" (qui signifie " l'ancienne voie ", c'est-à-dire les dieux nordiques traditionnels) plutôt qu'à la nouvelle voie du christianisme, suggère un expert cité par Ancient Origins le 18 octobre dernier. La découverte date probablement du 10e ou 11e siècle, c'est-à-dire de la fin de l'ère viking, et semble être en plomb. Composé de plomb, il pourrait avoir été recouvert d'une couche dorée ou argentée - les archéologues doivent d'abord nettoyer et restaurer la pièce avant de déterminer si le pendentif était plaqué ou non.

Plusieurs amulettes similaires ont déjà été découvertes en Scandinavie, mais celle-ci est la seule de ce type qui a été mis au jour dans la région suédoise de Halland. Sur le site où seront érigées de nouvelles maisons, une fois que les fouilles seront terminées, les archéologues ont également trouvé des éclats de silex, de la poterie et une armature métallique qui pourraient dater de l'époque Viking ou du début du Moyen Âge. D'autres vestiges bien plus anciens datant de l'époque romaine, et même de l'âge de Fer, ont été mis au jour.

