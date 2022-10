Une statue d’Hercule vieille de 2 000 ans et incroyablement bien conservée est découverte dans des ruines grecques

La popularité du demi-dieu a survécu aux empires grec et romain.

Les archéologues ont découvert la statue lors de l’excavation d’un bâtiment donnant sur une place de l’ancien village, qui aurait été construit au huitième ou neuvième siècle, lorsque Philippes faisait partie de l’Empire byzantin. Pour être clair, le personnage représenté dans la statue est désigné par son nom romain Hercule, et non par son nom grec Héraclès, car l’œuvre d’art a été datée de l’époque romaine.

Nommée à l’origine en l’honneur du roi Philippe II de Macédoine au IVe siècle avant J.-C., Philippes était autrefois une ville importante dans ce qui est aujourd’hui la région de Macédoine orientale et de Thrace en Grèce. Passée ensuite sous la domination romaine, Philippes a finalement été abandonnée au 14e siècle, lorsque ses occupants byzantins ont été conquis par l’Empire ottoman.

Une statue romaine d’Hercule vieille de 2 000 ans a été découverte dans les ruines de l’ancienne cité grecque de Philippes, selon le ministère de la Culture et des Sports du pays. Fait intriguant, la statue est antérieure de plusieurs centaines d’années aux ruines elles-mêmes, ce qui indique que les artefacts romains ont été utilisés pour décorer les bâtiments publics longtemps après la chute de l’empire.

Fils de Zeus, Hercule est devenu célèbre en accomplissant les « douze travaux » en guise de punition pour avoir tué ses fils dans une crise de folie. Le premier de ces défis, apparemment impossible, consistait à tuer le lion de Némée, qui possédait un pelage d’or imperméable à toutes les flèches, lances ou épées. Peu soucieux, Hercule a tout simplement étranglé le grand félin et on le voit souvent tenir la peau de l’animal dans les peintures et les sculptures.

La statue découverte à Philippes représente un jeune Hercule brandissant le lion de Némée vaincu dans une main et sa célèbre massue dans l’autre, ce qui ne laisse aucun doute quant à l’identité du personnage.

La statue a été mise au jour dans un bâtiment public richement décoré qui, selon toute vraisemblance, était une fontaine. Construit environ 800 ans après la création de la sculpture et au moins 300 ans après la chute de Rome, le bâtiment et ses ornements témoignent de l’importance persistante des objets de la Rome antique à l’époque byzantine.

Ayant été déclarée site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2016, Philippes a fait l’objet de plusieurs séries de fouilles au cours des dernières années, et d’autres travaux sont prévus pour 2023.

Source: https://www.anguillesousroche.com/decouverte/une-statue-dhercule-vieille-de-2-000-ans-et-incroyablement-bien-conservee-est-decouverte-dans-des-ruines-grecques/