Affaire McKinsey : enquête ouverte par le PNF sur les comptes de campagne de Macron pour 2017 et 2022

Les investigations des juges portent aussi sur des suspicions de «favoritisme» et «recel de favoritisme», à la suite «d'intervention des cabinets de conseil».



L'Élysée botte pour l'instant en touche. «Pas de commentaire», évacue-t-on sèchement dans l'entourage d'Emmanuel Macron, au sujet des récentes révélations du Parisien . Dans un communiqué publié ce jeudi, le Parquet national financier (PNF) confirme pourtant l'ouverture de deux informations judiciaires, les 20 et 21 octobre derniers, portant sur «l'affaire McKinsey» et, plus globalement, sur «les conditions d'intervention des cabinets de conseils dans les campagnes électorales de 2017 et 2022». «Suite à plusieurs signalements et plaintes d'élus et de particuliers», ainsi que des saisines «d'élus et d'associations», des enquêtes portent donc actuellement sur une possible «tenue non conforme des compte de campagne» et sur la «minoration d'éléments comptable dans un compte de campagne». Les investigations du PNF portent par ailleurs sur «chefs de favoritisme et recel de favoritisme».

Bien qu'il ne soit pas nommément cité dans le texte du procureur de la République financier Jean-François Bonhert, le seul responsable politique à avoir été publiquement incriminé dans ce dossier jusqu'à présent est Emmanuel Macron. Lequel, eu égard à l'immunité totale et absolue que lui confère son statut de président de la République, ne peut de toute façon pas être entendu dans quelque procédure que ce soit, pour toute la durée de son mandat. «Pour avoir eu à gérer les comptes du parti durant les nombreuses années que j'ai passées au sein de la direction, je peux vous dire que je suis très serein», évacuait un proche du président de la République à la mi-journée, en prenant connaissance du sujet.

Source