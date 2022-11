Algérie : Méga contrat d’armement russe de 11 milliards de dollars

L’Opération militaire algéro-russe Bouclier du désert 2022 se déroule au Sud-Ouest

par Faouzi Oki

L’opération militaire algéro-Russe Bouclier du désert se déroule actuellement à Bechar près de la frontière marocaine avec quelque 200 soldats des forces antiterroristes des deux pays. Ces manœuvres terrestres conjointes constituent notamment une première historique sur le sol algérien.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a confirmé il y a quelques jours aux médias que des exercices militaires algéro-russes, sous l’appellation « Bouclier du désert 2022 », se tiendront du 16 au 28 novembre prochain à la base de Hammaguir, dans la région de Béchar, au sud-ouest de l’Algérie, avec la participation des forces antiterroristes russes et algériennes. La diplomate russe a indiqué dans ce sens que ces exercices qui porteront sur la lutte antiterroriste sont planifiés et menés dans le cadre du programme approuvé de la coopération militaire avec l’Algérie. Tout en insistant à dire, en concluant sa déclaration, que « ces exercices militaires, tout comme ceux auxquels participe la Russie, ne sont dirigés contre aucune tierce partie ».

L’Algérie avait obtenu 100 BMP-3, en plus de la mise à niveau des BMP-1 et BMP-2 à des normes plus récentes, notamment en les équipant de systèmes de missiles antichars Kornet, un concurrent direct du missile américain Javelin. Selon le communiqué, les exercices impliqueront des éléments des brigades « motostrelki », l’infanterie mécanisée du Caucase russe. Le motostrelki est une partie importante des forces armées russes qui utilise des véhicules BMP, que l’Algérie a également acheté. Le pays aurait récemment acquis une centaine de BMP-3, le dernier modèle et aurait modernisé ses BMP-1 et BMP-2.

Notons que « la première réunion de planification pour ces manœuvres s’est tenue dans la ville de Vladikavkaz et a porté sur la coordination des exercices et de la logistique, y compris le séjour », selon un communiqué du District militaire sud de l’armée russe. La même source a précisé que les exercices prévus « consistent en des mouvements tactiques pour la recherche et la destruction de groupes terroristes ». 80 militaires russes du District sud prendront part à ces exercices aux côtés des unités de l’armée algérienne dans des milieux désertiques.

L’Algérie avait participé à un exercice similaire en Ossétie du Nord, en octobre 2021, durant lequel 200 militaires des deux armées ont testé des équipements et des techniques de lutte antiterroriste dans un environnement rural et montagneux. Et d’autres exercices militaires sont également prévus, selon le programme 2022 du District militaire sud de l’armée russe, en Égypte, au Kazakhstan et au Pakistan. Il s’agit de manœuvres régulières qui mettent en pratique des tactiques de lutte antiterroriste dans différents milieux, mais qui seront sous la loupe à cause de la guerre en Ukraine.

L’opération « Bouclier du désert » révèle l’accélération dans la coopération militaire entre l’Algérie et la Russie. Dans l’autre sens, l’Algérie avait pris part, il y a quelques semaines, aux exercices militaires VOSTOK 2022, dans l’est de la Russie. La coopération algéro-russe est encore plus forte sur le plan industriel et commercial. L’Algérie envisage de multiplier son budget de défense en 2023 devenant ainsi un important importateur d’armes russe au monde.

L’Algérie et la Russie s’apprêtent à signer un méga contrat militaire d’un montant de 11 milliards de dollars, un contrat où pourrait figurer l’acquisition par l’Algérie du nouveau chasseur Soukhoï Su-75 « Checkmate » de 5ème génération, a-t-on appris de source plausible.

Faouzi Oki