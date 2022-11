Aux Pays-Bas, les pompes funèbres sont prises d’assaut

par Uncut-News

Grosse ruée au funérarium : « Ce n’est plus un sprint, c’est un marathon ».

Les pompes funèbres ont été plus occupées que d’habitude ces derniers mois, pour lesquelles il n’y a pas d’explication évidente. « Nous sommes en cinquième vitesse, ce n’est plus un sprint, c’est un marathon », explique Martijn van de Koolwijk de DELA, la plus grande maison funéraire des Pays-Bas.

DELA, la plus grande maison funéraire des Pays-Bas, reçoit généralement 100 à 120 rapports par jour. « Dernièrement, nous avons souvent été dans le haut de cette fourchette ou au-dessus », explique un porte-parole.

Il n’a aucune explication pour le nombre plus élevé de décès. De plus, les pompes funèbres n’ont aucune connaissance des causes de décès pour des raisons de protection des données. Selon le porte-parole du DELA, les pompes funèbres peuvent encore faire face à l’affluence : « ce n’est pas qu’on ne respecte pas forcément les délais légaux. C’est le délai dans lequel les funérailles doivent avoir eu lieu après le décès. »

DELA organise plus de 30 000 funérailles par an dans 40 sites à travers le pays.

Le directeur de funérailles Monuta dit également que c’est « assez occupé ». Cependant, une porte-parole a souligné que l’entreprise pouvait très bien le gérer. « On voit que la pression est très forte en ce moment. Nous avons également constaté que le nombre de décès a tendance à se stabiliser pendant l’été, alors que cet été, il est resté stable. Donc, en été, nous étions un peu plus occupés. »

Selon le Bureau central des statistiques (CBS), plus de personnes meurent que prévu depuis des mois. En octobre, par exemple, le soi-disant taux de surmortalité était de 16%. Au total, près de 1800 personnes sont décédées de plus que prévu, dont 1000 personnes particulièrement vulnérables, comme les résidents des EHPAD ou des établissements pour personnes handicapées. Le bureau des statistiques n’a pu fournir aucune information sur la cause des décès supplémentaires.

