BREAKING NEWS - La Russie bombarde la Pologne, tuant des civils

Pour la première fois dans son histoire, l’Union Européenne a été frappée par des missiles.

Ce soir, l'aviation russe a bombardé le territoire polonais, deux infrastructures civiles ont été visées. On dénombre 2 morts. La Pologne, membre de l'UE et de l'OTAN, convoque un conseil de sécurité d'urgence. Les objectifs du Comité comprennent la coordination et la prise de décision en matière de sécurité et de défense de l'État. Des recommandations et propositions seront effectuées au gouvernement ou au Premier ministre.