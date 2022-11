Le fondateur du service d'hébergement de fichiers Megaupload affirme que, juste après le sabotage des Nord Stream, Liz Truss, alors Première ministre britannique, a envoyé le message "C’est fait" au secrétaire d’État américain. Si Londres ne commente pas cette divulgation, Moscou insiste pour obtenir des explications.



L'ancienne Première ministre britannique Liz Truss aurait envoyé un message disant "c'est fait" au secrétaire d'État américain Antony Blinken immédiatement après l'attaque des Nord Stream, selon l'entrepreneur finlandais Kim Dotcom.



Si, auparavant, des informations avaient déjà fait surface concernant un piratage du portable de l’ex-cheffe du gouvernement britannique, M.Dotcom explique que les données supposées concernant les Nord Stream ne sont pas liées à ce scandale dont les médias parlent beaucoup ces derniers jours.



"Comment les Russes savent-ils que le Royaume-Uni a fait sauter les pipelines Nord Stream en partenariat avec les États-Unis? Parce que Liz Truss a utilisé son iPhone pour envoyer un message au secrétaire d’État américain Antony Blinken, disant ‘C'est fait’, une minute après l'explosion du pipeline et avant que quelqu'un d'autre ne le sache? L'accès administrateur iCloud est génial!"



Partageant ces informations, Kim Dotcom ne précise pas d’où elles proviennent. Ce fondateur des services de partage de fichiers Megaupload et Mega était déjà sous le radar du FBI, notamment détenu à la demande du bureau et accusé de racket, de blanchiment d'argent et de fraude. Les États-Unis exigent son extradition de la Nouvelle-Zélande, où il réside actuellement.

Si les affirmations de Kim Dotcom n’ont pas été évoquées dans la presse occidentale, elles font le tour des plateformes en ligne, dont Reddit et 19FortyFive.



Réaction de Moscou



Alors que Londres n’y a pas réagi, Moscou souhaite qu’il apporte des clarifications.



"Je suis intéressée par la réponse de Londres à la question suivante: la Première ministre britannique Liz Truss a-t-elle envoyé un message au secrétaire d'État américain Antony Blinken immédiatement après l'explosion du gazoduc Nord Stream avec les mots ‘C'est fait’?", s’est enquise Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe.



Quant au sabotage des Nord Stream que la Russie a qualifié d’attentat terroriste, le ministère russe de la Défense avait précédemment déclaré que des représentants de la marine britannique situés dans la ville ukrainienne d'Otchakov avaient participé à la planification et à la mise en œuvre de cette attaque dans la mer Baltique.



Le Kremlin a jugé que les démarches de Londres ne devaient pas rester sans réponse. Moscou a promis de réfléchir aux mesures à entreprendre.

