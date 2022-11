Cartographie de la pauvreté énergétique en Europe

L’Europe aura un hiver difficile à passer. Sans le gaz naturel russe, le bloc a une pénurie d’énergie. Cela a fait grimper les factures de chauffage et, comme nous l’avons déjà vu, ce sont les ménages qui supportent le plus gros des coûts. Rien qu’au Royaume-Uni, un ménage sur trois devrait se retrouver en situation de pauvreté énergétique cet hiver.

Cependant, comme le détaille Anna Fleck de Statista ci-dessous, même avant le début de la crise énergétique, avoir une maison suffisamment chauffée n’était pas une évidence pour tout le monde. Dans l’Union européenne, près de 7 % de la population n’était pas en mesure de chauffer correctement son logement en 2021.

Comme le montre le graphique de Statista, basé sur les données d’Eurostat, le pays le plus touché par la précarité énergétique était la Bulgarie, où près d’une personne sur quatre (23,7 %) était concernée l’année dernière, suivie de la Lituanie (22,5 %) et de Chypre (19,4 %).

Les taux les plus bas ont été enregistrés en Suisse (0,2 %) et en Norvège (0,8 %). En revanche, les pays du sud de l’Europe ont affiché une part plus élevée de personnes incapables de chauffer correctement leur logement en 2021.

La moyenne européenne était de 6,9 %. Lorsque les données pour 2022 seront publiées, nous pouvons nous attendre à ce que ces chiffres soient pires.

https://www.aubedigitale.com/cartographie-de-la-pauvrete-energetique-en-europe/