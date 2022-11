Des cardiologues arrivent à la même conclusion concernant les effets secondaires du vaccin contre le covid

« Le vaccin à ARNm anti-covid a probablement joué un rôle important ou a été une cause principale d’arrêts cardiaques inattendus, de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, d’arythmies cardiaques et d’insuffisance cardiaque depuis 2021… »

Jusqu’à ce que le cardiologue britannique, le Dr Aseem Malhotra, exprime de graves inquiétudes quant à la sécurité des vaccins à ARNm contre le covid, il était l’un des médecins les plus célèbres de Grande-Bretagne. En 2016, il a été désigné par le Sunday Times Debrett’s list comme l’une des personnes les plus influentes dans le domaine de la science et de la médecine au Royaume-Uni, dans une liste qui comprenait le professeur Stephen Hawking. Son score Altmetric total (mesure de l’impact et de la portée) de ses publications dans des revues médicales depuis 2013 est supérieur à 10 000, ce qui en fait l’un des plus élevés au monde pour un médecin clinicien pendant cette période.

Au début du déploiement du vaccin contre le COVID-19 en Grande-Bretagne, il a préconisé les injections pour le grand public. Cependant, en juillet 2021, il a vécu une perte personnelle terrible qui l’a amené à réévaluer les injections, à savoir la mort soudaine et inattendue de son père de 73 ans. La mort de son père n’avait aucun sens pour lui car il savait, grâce à son propre examen, que la santé générale et cardiaque de son père était excellente. Comme il l’a dit dans une interview récente :

Les résultats de l’autopsie m’ont vraiment choqué. Il y avait deux obstructions graves dans ses artères coronaires, ce qui n’avait aucun sens avec tout ce que je sais, à la fois en tant que cardiologue – quelqu’un d’expert dans ce domaine particulier – mais aussi en connaissant intimement le mode de vie et la santé de mon père. Peu de temps après, des données ont commencé à émerger, suggérant un lien possible entre le vaccin à ARNm et l’augmentation du risque de crise cardiaque par un mécanisme d’augmentation de l’inflammation autour des artères coronaires. Mais en plus de cela, j’ai été contacté par un lanceur d’alerte d’une université très prestigieuse du Royaume-Uni, lui-même cardiologue, qui m’a expliqué qu’une recherche similaire avait été menée dans son département, et que ces chercheurs avaient décidé d’étouffer l’affaire parce qu’ils craignaient de perdre les financements de l’industrie pharmaceutique. Mais cela ne s’arrête pas là. J’ai alors commencé à examiner les données au Royaume-Uni pour voir s’il y avait eu une augmentation des arrêts cardiaques. Mon père a subi un arrêt cardiaque et une mort cardiaque subite à la maison. Y avait-il eu un changement au Royaume-Uni depuis le lancement du vaccin ? Et là encore, les résultats ont été très clairs. Il y a eu 14 000 arrêts cardiaques extra-hospitaliers de plus en 2021 par rapport à 2020.

Plus le Dr Malhotra se penchait sur la question, plus il ressentait la même inquiétude quant à la sécurité des vaccins à ARNm que le Dr Peter McCullough depuis le printemps 2021. L’incidence alarmante des décès soudains et inattendus au cours de la seconde moitié de 2021 et des huit premiers mois de 2022 – en particulier chez les jeunes et les personnes en bonne santé – a renforcé sa grande inquiétude et ses soupçons.

En septembre 2022, après une enquête approfondie sur le volume croissant de données, il est arrivé à sa conclusion :

Le vaccin à ARNm contre le covid a probablement joué un rôle important ou a été une cause principale d’arrêts cardiaques inattendus, de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, d’arythmies cardiaques et d’insuffisance cardiaque depuis 2021 jusqu’à preuve du contraire.

Sa conclusion, y compris sa formulation verbale précise, était identique à la conclusion tirée par le Dr Peter McCullough. Bien que les deux médecins aient finalement établi un contact pour comparer leurs notes, ils sont parvenus à leurs conclusions sur la base de leurs propres enquêtes indépendantes, avant de se parler.

Récemment, la Vaccine Safety Research Foundation a produit Until Proven Otherwise (jusqu’à preuve du contraire), un court documentaire vidéo sur les conclusions concordantes de ces deux grands cardiologues. Je pense qu’il n’est pas exagéré de dire que cette vidéo captivante de quatre minutes est un MUST pour tout le monde. Veuillez la partager avec votre famille et vos amis.

