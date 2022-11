« Des monstruosités » : New York a commencé à ériger des milliers de tours 5G grises géantes

Regardez autour de vous, vous ne pouvez pas les louper.

De nouvelles tours 5G géantes et laides commencent à envahir la ville de New York et, bien qu’elles tentent de paraître futuristes, beaucoup ne peuvent s’empêcher de remarquer à quel point ces ajouts aux rues de la ville sont devenus une horreur.

Selon un nouveau rapport du New York Times, les tours sont grises et colorées et mesurent environ 10 mètres de haut, certaines dépassant même des immeubles de trois étages. Et elles surgissent sans aucun avertissement.

« Nous avons été choqués parce que nous n’avions aucune idée de ce que c’était », a déclaré un propriétaire de magasin dans le quartier de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn. Marion Little, propriétaire de Stripper Stain & Supplies, affirme que ses clients et ses voisins lui ont posé des questions à ce sujet.

Il a déclaré au New York Times : « Ils m’ont envoyé des courriels, m’ont appelé le week-end, m’ont envoyé des messages sur Facebook, en me disant : ‘Yo, qu’est-ce que c’est ?’ et je suis assis là, en me disant : ‘Je n’en ai aucune idée' ».

« Je n’étais même pas tout à fait sûr de ce que c’était », a déclaré un autre résident au Times à propos d’une tour qui est apparue dans son quartier. « Les bus tournent ici. Il va être facile de faire une erreur de calcul et de heurter la chose », a-t-il dit à propos de l’emplacement de la tour à un arrêt de bus B26.

« Je n’ai jamais entendu parler de résidents demandant l’installation d’une tour là où nous vivons », a déclaré Renee Collymore, agent de liaison démocrate pour le 57e district de l’Assemblée à Fort Greene. « Avant l’arrivée de cette tour, j’avais un très bon service. Quoi, un appel interrompu de temps en temps ? Et alors ? Vous continuez. »

Un autre résident de Chinatown a qualifié la tour de « monstruosité », en demandant « qui veut regarder quelque chose comme ça ? ».

Chelsea Formica, qui vit dans l’Upper East Side, a reçu un appel de son mari à ce sujet alors qu’elle était sortie : « Il m’a dit, ‘Hey, tu sais, ils ont mis quelque chose devant notre fenêtre. Je suis allongée sur le canapé et c’est assez gros. »

Quand elle est rentrée chez elle, elle était incrédule : « J’étais comme, ‘Oh, mon Dieu’, en train de flipper. C’est énorme. C’est tellement grand. »

Ces tours font partie d’un accord conclu par la ville de New York avec CityBridge et LinkNYC, qui vont installer 2 000 tours dans la ville au cours des prochaines années. Beaucoup de ces tours prennent la place des anciens téléphones publics. Ces tours n’ont pas encore été activées.

D’autres tours seront placées au-dessus des feux de signalisation et des lampadaires, selon le rapport.

Le Times note que 90 % des nouvelles tours seront situées dans « des quartiers du Bronx, de Brooklyn, du Queens, de Staten Island et au-dessus de la 96e rue à Manhattan ». Elles offriront aux résidents un accès gratuit aux appels numériques et au Wi-Fi. Les opérateurs comme AT&T et Verizon pourront également utiliser ces tours pour compléter les infrastructures existantes.

