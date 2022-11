Des scientifiques affirment avoir trouvé un moyen de lire les pensées en utilisant une machine d’IRM

Des chercheurs de l’université du Texas affirment avoir mis au point un algorithme « décodeur » capable de reconstituer ce que pense une personne simplement en surveillant son activité cérébrale à l’aide d’un scanner d’IRMf ordinaire, rapporte The Scientist.

Cette recherche, qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation par des pairs, pourrait jeter les bases d’interfaces cerveau-ordinateur beaucoup plus performantes, conçues pour mieux aider les personnes qui ne peuvent ni parler ni taper.

Dans le cadre d’une expérience, les chercheurs ont utilisé des appareils IRM pour mesurer les changements dans le flux sanguin – et non le tir des neurones individuels, qui est tristement célèbre pour être « bruyant » et difficile à décrypter – pour décoder le sentiment général ou la sémantique de ce que trois sujets d’étude pensaient en écoutant 16 heures de podcasts et de reportages radio.

Ils ont utilisé ces données pour entraîner un algorithme qui, selon eux, peut associer ces changements de flux sanguin à ce que les sujets étaient en train d’écouter.

Les résultats étaient prometteurs, le décodeur étant capable de déduire le sens « assez bien », comme l’a déclaré Alexander Huth, neuroscientifique de l’université du Texas et coauteur de l’étude, à The Scientist.

Toutefois, le système présentait certaines lacunes. Par exemple, le décodeur confondait souvent qui disait quoi dans les enregistrements radio et podcast. En d’autres termes, l’algorithme « sait ce qui se passe de manière assez précise, mais pas qui fait les choses », a expliqué Huth.

L’algorithme n’a pas non plus été capable d’utiliser ce qu’il avait appris de la sémantique des scans cérébraux d’un participant et de l’appliquer aux scans d’un autre, ce qui est intriguant.

Malgré ces lacunes, le décodeur était même capable de déduire une histoire lorsque les participants regardaient un film muet, ce qui signifie qu’il ne se limite pas non plus au langage parlé. Cela signifie que ces résultats pourraient également nous aider à comprendre les fonctions des différentes régions du cerveau et la façon dont elles se recoupent pour donner un sens au monde.

D’autres neuroscientifiques, qui n’étaient pas directement impliqués, ont été impressionnés. Sam Nastase, chercheur et maître de conférences à l’Institut des neurosciences de Princeton, a qualifié cette recherche d' »époustouflante », déclarant à The Scientist que « si l’on dispose d’un cadre de modélisation suffisamment intelligent, on peut en fait extraire une quantité surprenante d’informations » de ce type d’enregistrements.

Yukiyasu Kamitani, neuroscientifique informaticien à l’université de Kyoto, a abondé dans le même sens en déclarant à The Scientist que l’étude « établit une base solide pour les applications [d’interface cerveau-machine] ».

