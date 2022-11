Des scientifiques découvrent comment et quand notre soleil touchera à sa fin

Tout a une fin, même le soleil. Le moment et la manière exacte dont cela se produira sont restés longtemps un mystère. Mais aujourd’hui, les scientifiques pensent savoir comment notre étoile touchera à sa fin. Une chose est sûre: nous ne serons plus là pour en être témoins.

Le soleil, l’étoile de notre système solaire, s’est formé il y a environ 4,5 milliards d’années à partir d’un nuage de poussière et de gaz (nébuleuse d’hydrogène) qui a commencé à s’effondrer sous l’effet de la gravité. Il devrait encore falloir environ 5 milliards d’années avant que le soleil ne se transforme tranquillement en supernova, le phénomène par lequel une étoile explose de manière spectaculaire. On peut supposer que le soleil se transformera d’abord en une géante rouge: le noyau de l’étoile se rétrécira et les couches extérieures se dilateront, de sorte que le soleil deviendra plus grand et plus brillant. L’explosion elle-même devrait prendre encore 5 milliards d’années. En bref, dans 10 milliards d’années, l’histoire du soleil s’achèvera.

De la géante rouge à la naine blanche



Lorsque le soleil devient une géante rouge, il est en fait déjà en train de mourir. Finalement, au cours du dernier chapitre de l’histoire, tout ce qui reste du soleil est une naine blanche. Dans une telle naine blanche, les réactions nucléaires n’ont plus lieu et sa masse est devenue très faible. Enfin, le noyau d’une telle naine blanche se refroidit et se transforme en naine noire.

Mais l'humanité ne doit pas s'inquiéter de la mort du soleil. Nous serons partis bien avant: en dehors du changement climatique et d’autres menaces extérieures, il ne reste à l’homme qu’un milliard d’années. En effet, la luminosité du soleil augmente de 10% tous les milliards d’années. En conséquence, les océans s’évaporeront et la Terre se transformera, selon les prévisions, en un désert brûlant, invivable pour les humains.

Source