Italie : découverte historique de vingt-quatre statues en bronze étrusques dans un état remarquable

En Toscane, des archéologues viennent de déceler le plus grand gisement de statues en bronze de l'époque étrusque et romaine jamais découvert dans l'Italie antique. Jusqu'à présent, les trouvailles de ces temps étaient principalement en terre cuite.

Cette découverte devrait "réécrire l'histoire" de la transition entre la civilisation étrusque (IXe au Ier siècle av. J.-C.) à l'Empire romain (27 av. J.-C. à 476 de notre ère). C'est ce qu'ont déclaré les autorités italiennes dans un communiqué du 8 novembre 2022, dans lesquelles elles annoncent le décèlement d'une vingtaine de statues de bronze parfaitement conservées, vieilles de 2.000 ans. Avec ces figurines, d'autres objets de cet alliage ainsi que 5.000 pièces d'or, d'argent et de bronze ont été retrouvés en octobre de cette année sur le site archéologique San Casciano dei Bagni près de la ville de Sienne (Toscane, Italie), dans l'ancien bassin sacré de la source thermale-minérale du Bagno Grande, précise le communiqué.

Lieu de recueillement commun

Selon Jacopo Tabolli, archéologue ayant coordonné les fouilles pour l'Université pour étrangers de Sienne (Università per stranieri di Siena) depuis 2019, ces trouvailles jettent un nouvel éclairage sur une période comprise entre les IIe et Ier siècles av. : dans les régions actuelles de la Toscane, l'Ombrie et le Latium, ces temps ont été marqués par les guerres et les grands conflits, qui ont signé la fin de la civilisation étrusque et au contraire, l'extension de l'Empire romain dans cette partie de l'Italie centrale. Or d'après les experts, les statues de bronze retrouvées montrent qu'Étrusques et Romains auraient prié ensemble les divinités à l'intérieur du sanctuaire qui n'est plus aujourd'hui. Jacopo Tabolli explique ainsi :

Alors qu'il y avait des guerres sociales et civiles à l'extérieur du sanctuaire… à l'intérieur du sanctuaire, la grande élite des familles étrusques et romaines priait ensemble dans un contexte de paix entouré de conflits.

Certaines des statues représentaient des divinités grecques, comme Apollon (dieu de la Lumière, des Arts et de la Divination) ou encore Hygie (déesse de la santé) et portaient portent des inscriptions étrusques et latines. Protégées par la boue durant 2.000 ans, elles révèlent des détails soignés, avec des traits de visage délicats et des tuniques ondulées. D'autres sont simplement des parties du corps ou des organes, déposées en offrandes aux dieux lors de cures médicales aux sources. "Il y a des oreilles et d'autres parties anatomiques comme des mains. Toutes ces choses que les eaux curatives et l'intervention des divinités auraient pu sauver", poursuit Massimo Osanna, directeur des musées du ministère de la Culture italien.

De rares statues en bronze

Cette découverte, rappelle Massimo Osanna, survient cinquante ans après celles des guerriers de bronze de Riace, retrouvés par un plongeur dans les eaux du sud de la région italienne de la Calabre. Ces bronzes du Ve siècle av. J.-C., exposés au Musée national de la Grande-Grèce à Reggio de Calabre, représentent deux guerriers grecs nus grandeur nature. Les révélations des bains sacrés de San Casciano dei Bagni son tout aussi exceptionnelles, car la plupart des antiquités de cette époque décelée sont en terre cuite. Si remarquable d'ailleurs que le ministère a annoncé la construction d'un nouveau musée dans la ville pour abriter ce gisement de bronzes, le plus grand de la Méditerranée antique depuis 1972.

https://www.geo.fr/histoire/italie-decouverte-historique-de-vingt-quatre-statues-en-bronze-etrusques-dans-un-etat-remarquable-212514