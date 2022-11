Jonathann Daval en prison, « il s’entend très bien avec Guy Georges », lâche sa mère

Martine Henry, la mère de Jonathann Daval, a publié ce jeudi 17 novembre, aux éditions Michalon, Moi, maman de Jonathann. Un récit d’une centaine de pages, à la première personne, dans lequel elle relate sa vérité sur son fils. En effet, la promesse de cet ouvrage est d'offrir un « nouvel éclairage » sur l'affaire qui a fait couler énormément d'encre, et qui a même été adaptée en série télévisée. Soutenue par la journaliste du Journal du dimanche, Plana Radenovic, la mère de six enfants évoque son rapport à son fils, sa rencontre avec Alexia, ou encore la vie actuelle de Jonathann Daval en prison.

Martine Henry a fait plusieurs révélations sur le quotidien de Jonathann Daval en prison, à l’occasion de la parution de son livre événement.

À l’occasion de la parution, Martine Henry multiplie les apparitions à l’antenne. Elle était notamment l’invitée de RTL ce jeudi 17 novembre. Elle a notamment indiqué rendre régulièrement visite à son fils, incarcéré depuis cinq ans à la maison centrale d’Ensisheim, dans le Haut-Rhin. « On s’y rend tous les 15 jours. C’est une routine, c’est notre nouvelle vie. J’ai besoin de le voir et lui a besoin de nous voir », a-t-elle ainsi déclaré.

Les propos tenus par Martine Henry à la radio font écho à d’autres révélations réalisées dans l’ouvrage de la mère de famille. Les lecteurs peuvent ainsi apprendre que Jonathann Daval fait beaucoup de musculation et travaille au sein de la prison. En effet, l’homme réalise des bobines de rouleau électrique pour un salaire de 600 euros par mois. Avec cet argent, il indemnise notamment les parties civiles.

Par ailleurs, le meurtrier d’Alexia Fouillot est actuellement incarcéré dans la même prison que « des célébrités », comme les appelle Martine Henry. Nordahl Lelandais, Patrice Alègre, Francis Heaulme, ou encore Guy Georges purgent de longues peines dans le même établissement. La présence de ces criminels n’inquiète pas pour autant Martine Henry, comme elle a tenu à le faire savoir au micro de RTL. Plus surprenant encore, elle a confié que Jonathann Daval s’entendait « très bien avec Guy Georges ».



« Je ne m’attendais pas à ça. Il a fait des choses très horribles, mais il vient nous dire bonjour, il est très gentil, très poli. Il a sûrement changé en prison parce qu’ils changent tous en prison, ils se calment », a-t-elle lancé en direct. La situation semble désormais plus sereine pour Martine Henry. En effet, elle a confié, au Journal du dimanche, que les premiers mois d’incarcération ont été particulièrement éprouvants pour son fils. « Au début, Jonathann a passé quatre mois sans voir personne. ‘Il se laisse mourir’ nous disaient ses avocats. Quand on l’a enfin revu, en avril 2018, il ne pesait plus que 30 kilos. », a-t-elle confié.