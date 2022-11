L’assassinat de JFK : 59 ans de mensonges n’ont toujours pas enterré la vérité

Le président John Fitzgerald Kennedy n’a pas été assassiné par trois coups de feu tirés depuis le dépôt de livres par Lee Harvey Oswald. Et nous le savons presque tous.

Dans les sondages d’opinion remontant au 29 novembre 1963, soit une semaine seulement après l’attentat, une majorité d’au moins soixante pour cent a rejeté la version officielle à chaque fois.

En bref, en ce qui concerne JFK, les « fous de la théorie du complot » représentent les deux tiers de la population, et ce depuis toujours.

C’est une bonne chose. C’est une victoire de la vérité face à la dureté de la situation, qui surmonte cinquante-neuf ans de propagande.

Peu importe ce que vous pensez de JFK en tant qu’homme – que vous croyiez qu’il essayait de changer les choses, ou que vous soyez de l’école Chomsky « il était comme Obama » – les faits reflètent simplement qu’il a été tué par des agences de son propre gouvernement.

C’était un coup d’État.

Nous n’avons pas besoin d’entrer dans les détails, cela a été écrit à l’infini, sur ce site et sur un million d’autres.

En bref, en ce qui concerne JFK, les « fous de la théorie du complot » représentent les deux tiers de la population, et ce depuis toujours.

C’est une bonne chose. C’est une victoire de la vérité face à la dureté de la situation, qui surmonte cinquante-neuf ans de propagande.

Peu importe ce que vous pensez de JFK en tant qu’homme – que vous croyiez qu’il essayait de changer les choses, ou que vous soyez de l’école Chomsky « il était comme Obama » – les faits reflètent simplement qu’il a été tué par des agences de son propre gouvernement.

C’était un coup d’État.

Nous n’avons pas besoin d’entrer dans les détails, cela a été écrit à l’infini, sur ce site et sur un million d’autres.

Il suffit de dire que rien dans « la version officielle » n’a jamais eu de sens. Vous devez abandonner toute rationalité pour y croire.

Tout comme l’utilisation de masques et les vaccins « sûrs et efficaces » pendant la « pandémie », l’adhésion à l’histoire dominante du « tireur isolé » et de sa « balle magique » a dépassé le domaine des pensées et des opinions pour devenir le principe d’une religion moderne.

Accuser Lee Harvey Oswald est désormais un serment de fidélité, une preuve de foi. Un signe que vous faites partie des initiés – le premier et le plus avili des commandements du livre de l’orthodoxie d’État.

Remettez-le en question, et vous remettez tout en question. Tirez sur ce fil et six décennies de récits soigneusement élaborés s’effilochent en quelques minutes.

C’est pourquoi – cinquante-neuf ans après les faits – ils continuent à mentir à ce sujet.

Les vrais responsables sont plus que probablement tous morts. La grande majorité des personnes vivant sur la planète n’étaient même pas nées lorsque cela s’est produit… et pourtant les tromperies continuent.

Des exercices pathétiques de propagande transmis par les deuxième et troisième générations de serviteurs tordus de l’establishment. Des enfants au cerveau lavé, répétant les mensonges que leurs parents leur ont racontés, bien qu’ils soient entourés de preuves de leur illusion.

Ce serait tragique si ce n’était pas si insidieux. Sa seule grâce salvatrice est son ineptie. (Voir ceci du New York Post, ou ceci de The Express).

Tout cela est douloureusement transparent. Des exercices pour dire, plutôt que de croire.

Un facteur commun à tous les récits de propagande est la répétition du « gros mensonge ». Encore et encore et encore. Dans le cas de JFK, le catéchisme est simple :

Lee Harvey Oswald a tiré sur le 35e président dans le dos et la tête depuis le Texas School Book Depository.

L’Express utilise même cette phrase, mot pour mot. Pas une seule partie de ce mantra n’a jamais été prouvée. C’est juste ce que vous avez à dire.

Le plus révélateur, c’est que cela ne reflète même pas la position officielle du gouvernement américain, le comité de l’Église ayant estimé que la mort de JFK était « une conspiration probable » il y a quarante-six ans.

Comme pour le covid, lorsque les sources officielles entrent en conflit avec la « vérité » officielle, elles sont rayées du consensus. Rejetées par le Conseil de Nicée des temps modernes. Laissées à prendre la poussière dans les archives comme les évangiles gnostiques.

En 1992, après la sortie du film JFK d’Oliver Stone, tout simplement génial, le Sénat américain a adopté une nouvelle loi, le Kennedy Assassination Records Collection Act.

Cette loi « exige que chaque dossier d’assassinat soit divulgué publiquement dans son intégralité et soit disponible dans la collection au plus tard à la date qui correspond à 25 ans [après l’adoption de la loi] ».

Depuis octobre 2017, la CIA et le FBI sont tous deux en infraction avec cette loi.

Politico a publié un long article à ce sujet, expliquant soigneusement à tout le monde que ce n’est absolument pas parce qu’ils ont quelque chose à cacher et qu’ils ne l’ont absolument pas fait, mais reconnaissant également que le secret alimente des « théories du complot corrosives ».

Dans une autre trahison de son image « anti-establishment », le Donald a laissé passer ça. Biden va apparemment faire pression pour qu’ils publient quelque chose… mais ce n’est que du théâtre.

Rien n’en sortira, sauf peut-être quelques pages de points de discussion symboliques qui renforcent subtilement l’histoire officielle.

Les agences de ce genre ne publieront jamais les vraies preuves de leur propre culpabilité, même si elles n’ont pas été déchiquetées, brûlées et enterrées à côté de Jimmy Hoffa il y a des décennies.

Mais vous savez quoi ? Ca n’a pas d’importance.

Nous n’avons pas besoin de documents officiels pour corroborer l’évidence de nos propres yeux, et nous n’avons pas besoin de permission officielle avant de reconnaître la vérité.

Laissons les médias raconter leurs histoires vides à leur lectorat décroissant, laissons leurs mensonges vieillissants résonner à jamais dans des titres creux.

Aucun d’entre nous ne les croit. Nous savons tous ce qui s’est réellement passé, et nous l’avons toujours su.

Traduction d’Off Guardian par Aube Digitale