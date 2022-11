L'Iran s'apprêterait à attaquer l'Arabie Saoudite

Riyad a partagé des renseignements avec Washington avertissant d'une attaque imminente de Téhéran contre des cibles dans le royaume wahhabite, selon des responsables saoudiens et américains cités par le "Wall Street Journal".

Ce sont des renseignements partagés par l'Arabie saoudite avec les Etats-Unis. Selon les révélations du Wall Street Journal, qui cite des responsables saoudiens et américains, Riyad redouterait une "attaque imminente" de l'Iran à la fois contre le royaume wahhabite et contre Erbil, en Irak, dans le but de "détourner l'attention des manifestations nationales qui ont secoué le pays depuis septembre" 2022.

En réponse à cet avertissement, l'Arabie saoudite, les Etats-Unis et plusieurs autres Etats voisins auraient relevé le niveau d'alerte de leurs forces militaires, ont indiqué les responsables. Ils n'ont pas fourni plus de détails sur les renseignements saoudiens.

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche s'est dit prêt à réagir si jamais l'Iran menait une attaque. "Nous sommes préoccupés par l'image de la menace et nous restons en contact permanent par le biais des canaux militaires et de renseignement avec les Saoudiens", a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale cité par Reuters. "Nous n'hésiterons pas à agir dans la défense de nos intérêts et de nos partenaires dans la région", a-t-il ajouté.