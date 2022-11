La Légion géorgienne procède en Ukraine à des exécutions à la manière de l’EI en Syrie, avec le soutien secret des USA

par Evan Reif

Les États-Unis ont une longue histoire de sous-traitance d’opérations de contre-insurrection sales à des forces brutales par procuration – la Légion géorgienne n’est que la dernière en date.

La Légion géorgienne se distingue parmi les nombreuses milices de droite ukrainiennes.

Alors que la plupart de la nouvelle race de fascistes ukrainiens sont actifs sur les réseaux sociaux, la Légion géorgienne est allée au-delà de Telegram et a gagné en popularité grâce à des mèmes intelligents sur Internet. Une armée de trolls appelés les « Fellas » avec des avatars de dessins animés Shiba Inu gagnés grâce à des dons à la légion rôde sur les réseaux sociaux, désireux de s’entasser et de dénoncer en masse quiconque remet en question les récits officiels.

Cet extérieur mignon est une couverture pour une unité tout aussi brutale et violente que leurs homologues nazis.

« Les gars » (source : static.dw.com)

La Légion géorgienne se targue de ne jamais faire de prisonniers, diffusant sur ses réseaux sociaux des vidéos d’ exécutions de prisonniers de guerre ligotés et torturés à la manière de l’EI qui sont si effrontées que même des agences de renseignement occidentales telles que Bellingcat et des agences de presse occidentales comme CNN et le New York Times ont confirmé leur authenticité.

Malgré cela, la Légion géorgienne trouve du soutien non seulement parmi les trolls Internet, mais aussi parmi les personnes aux plus hauts échelons du pouvoir américain. Le membre du Congrès Adam Kinzinger, le républicain « jamais Trump » (qui a voté pro-Trump 90% du temps au Congrès), est l’un de leurs partisans les plus virulents.

Si leur notoriété est nouvelle, l’unité ne l’est pas. Officiellement fondée en 2014 par Mamuka Mamulashvili, l’unité trouve ses racines dans l’effondrement désastreux de l’Union soviétique, en particulier les conflits ethniques en Géorgie et en Abkhazie.

Abkhazie

« [Les minorités] devraient être hachées, elles devraient être brûlées au fer rouge de la nation géorgienne…. Nous nous occuperons de tous les traîtres, leur demanderons tous leurs comptes et chasserons tous les méchants ennemis et les non-Géorgiens… ! » (Zviad Gamsakhurdia)

La Géorgie a toujours été une région frontalière. Situé au cœur des montagnes du Caucase entre la Russie, l’Iran et la Turquie, la Géorgie et son peuple ont été coincés entre de grandes puissances pendant la majeure partie de leur existence. Au fil des siècles, la Géorgie a été gouvernée par ses monarques locaux ainsi que par les Romains, les Ottomans, les Sassanides, les Timurides, les Mongols et les Russes. Tous ont influencé le développement de la culture géorgienne sous une forme ou une autre. Comme d’habitude, les nationalistes qui défendent une sorte de pureté ethnique se disputent contre leur propre histoire.

La Géorgie se trouve non seulement sur une frontière physique, mais aussi culturelle et religieuse. C’est la ligne de démarcation entre le christianisme orthodoxe et l’islam dans la région, qui a conduit à d’innombrables luttes au cours de sa longue histoire. La Géorgie est restée majoritairement chrétienne malgré les nombreuses invasions des puissances musulmanes de la région, ce qui est un point de fierté pour de nombreux chrétiens géorgiens.

Le christianisme est devenu, dans la péninsule ibérique (le plus grand des deux royaumes qui allait devenir la Géorgie), la religion d’État en 319 de notre ère et, au VIIe siècle, l’orthodoxie géorgienne a commencé à prendre une forme distincte. L’histoire et la tradition uniques de l’église géorgienne ont été presque étouffées par les Romanov. Les tsars confièrent à l’Église orthodoxe russe la responsabilité de l’Église géorgienne.

En raison de ce décret, d’innombrables œuvres d’art, de littérature et d’histoire géorgiennes ont été détruites dans le but d’unir et de russifier la foi orthodoxe. Même les services en langue géorgienne ont été interrompus au profit du slavon de l’Église. Ironiquement, c’est grâce aux Soviétiques, en particulier à Staline, que l’Église orthodoxe géorgienne a pu retrouver ses anciennes traditions.

La Géorgie est passée sous contrôle russe en 1801. Elle l’est restée jusqu’à l’effondrement de la Russie impériale, ce qui a conduit à une brève période en tant qu’État fantoche allemand de 1918 à 1921, date à laquelle elle a été reprise par l’Armée rouge. À ce stade, la région nord-est de l’Abkhazie, située le long de la mer Noire, était autonome depuis plusieurs centaines d’années.

Abkhazie actuelle en jaune. (source : euractiv.com)

L’histoire de l’Abkhazie et de la Géorgie est inexorablement liée. L’héritage mixte du roi géorgien-abkhaze Bagrat III lui a permis d’unir les couronnes en 1008 CE, créant le Royaume de Géorgie et inaugurant 400 ans de règne bagratide. Cette époque est communément appelée l’âge d’or géorgien et a joué un rôle déterminant dans la formation de l’identité nationale géorgienne.

Après que les invasions mongoles et timurides aient écrasé les derniers vestiges de la dynastie bagratide, l’Abkhazie est devenue une principauté indépendante en 1463 et a conservé son statut d’autonomie alors même que la Géorgie passait d’Ottoman à Romanov et finalement au contrôle soviétique. L’Abkhazie a une langue unique et distincte qui est plus proche du circassien que du géorgien et n’utilise pas le même alphabet. Au cours des siècles d’autonomie de l’Abkhazie, la région a développé sa propre culture et même sa propre Église orthodoxe autonome.

L’Union soviétique a contenu les sentiments nationalistes pendant une génération, mais alors que la prospérité soviétique s’effondrait pour révéler les difficultés capitalistes, les nationalistes sont sortis du bois pour attiser les feux de la haine à travers l’URSS, et la situation en Géorgie en était l’un des pires exemples.

Dans les années 1980, le dissident soviétique Zviad Gamsakhurdia est rapidement devenu le chef de la résistance anti-soviétique à l’intérieur de l’ère de la perestroïka en Géorgie. Zviad était déjà célèbre en Occident en tant qu’anti-communiste de longue date, fondateur du groupe géorgien d’Helsinki, surveillant présumé des droits civiques et premier membre géorgien d’Amnesty International.

