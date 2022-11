La pollution plastique, pire qu'estimée, selon la FAO

La pollution plastique ne se termine pas seulement dans les cours d’eau et les océans, mais aussi dans les sols. Selon un nouveau rapport publié mardi par l'agence agricole des Nations Unies, les plastiques sont désormais omniprésents dans les sols agricoles, ce qui représente, selon l'agence, une menace pour la sécurité alimentaire, la santé des personnes et l'environnement d’une manière générale.

Plus de microplastiques dans les sols agricoles que dans la mer

Alors que les effets des gros objets en plastique sur la faune marine ont été bien documentés, la présence de ces particules dans les terres à destination agricole sont moins connues et pourtant plus importantes. En effet, nos terres agricoles contiendraient encore plus de microplastiques que les océans, comme le détaille la directrice générale adjointe de la FAO, Maria Helena Semedo, dans l'avant-propos du rapport. Leur effet néfaste est principalement dû aux conséquences de leur désintégration dans les sols.

Les plastiques utilisés pour l’agriculture finissent dans les terres

Sur les quelque 6,3 milliards de tonnes de plastique produites avant 2015, près de 80 % n'ont jamais été correctement éliminées. En outre, d'énormes quantités de produits plastiques, qui finissent par s'échapper dans l’environnement, sont utilisées dans l’agriculture (du plastique pour recouvrir le sol pour réduire les mauvaises herbes ; des filets pour protéger et stimuler la croissance des plantes, prolonger les saisons de culture et augmenter les rendements ; et des protège-arbres, qui protègent les semis et les jeunes arbres des animaux et contribuent à fournir un microclimat propice à la croissance).