La propagande chinoise s’attaque au mythe de la démocratie américaine

Les faits montrent que l'Amérique ressemble de plus en plus à une ploutocratie, où la société est gouvernée par le 1%, par le 1%, pour le 1%.

L’horrible vérité de la démocratie américaine : les élections sont des spectacles politiques qui trompent le peuple américain. La soi-disant démocratie est, en fait, un jeu de pouvoir et d’argent.

Les démocrates financent les primaires républicaines pour essayer de nommer davantage de candidats potentiellement battables.

Les républicains transportent des migrants vers des villes dirigées par les démocrates pour protester contre la politique d’immigration.

Les deux parties sont occupées à gerrymandering pour prendre le dessus. L’ancien président Donald Trump a fait l’objet d’une enquête du FBI, tandis que Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a été attaqué chez lui.

Un tel spectacle politique, qui semble interminable à l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, a révélé l’horrible vérité de la démocratie américaine : les élections sont des spectacles politiques qui trompent le peuple américain.

« Nous jouons avec le feu »

Les élections ont longtemps été présentées par les États-Unis comme l’incarnation de la démocratie. Aux États-Unis, le système électoral est un système bipartite dans lequel le Parti démocrate et le Parti républicain dominent le champ politique.

Le système a intensifié les combats partisans, conduisant à la division politique et à l’extrémisme dans tout le pays. Au milieu de combats sans fin, les questions en suspens qui concernent le bien-être du peuple américain, telles que la violence armée, le droit à l’avortement, l’inflation, les épidémies de COVID-19 et de monkeypox, restent en suspens.

Les élections de mi-mandat de cette année ne font pas exception mais sont encore plus bizarres. Les démocrates financent des publicités pour soutenir les républicains d’extrême droite qu’ils jugent plus battables.

Selon un rapport du Washington Post, dans au moins neuf États américains, dont le Colorado, l’Illinois et le Maryland, les démocrates ont dépensé plus de 53 millions de dollars américains pour encourager des candidats républicains plus extrémistes.

Le rapport a révélé que Doug Mastriano, le candidat républicain dans l’État clé de la Pennsylvanie, a une réelle chance de gagner ses fonctions grâce à un nouveau coup de pouce du candidat démocrate au poste de gouverneur Josh Shapiro, qui a financé des publicités pour Mastriano lors de la primaire de cet État.

« Je vais devoir lui envoyer une carte de remerciement », a plaisanté Mastriano à propos de Shapiro dans une interview avec les médias locaux.

La lutte partisane devient plus dramatique à mesure que la date des élections approche.

Depuis septembre, des bus entiers de migrants ont été largués devant la résidence du vice-président américain Kamala Harris. La semaine dernière, Paul Pelosi a été agressé par un agresseur qui a fait irruption dans sa maison de San Francisco.

La concurrence anormale entre les deux partis n’a rien à voir avec les véritables intérêts du peuple américain, de plus en plus mécontent des élites de Washington.

Un sondage de l’Université Quinnipiac en août a révélé que 67% des répondants démocrates et républicains ont déclaré qu’ils pensaient que la démocratie américaine était en danger d’effondrement.

« Nous jouons avec le feu », a déclaré l’ancien leader démocrate à la Chambre, Richard Gephardt. « La démocratie est une chose fragile. »

Un système qui dupe les gens

Il y a plus de 200 ans, les États-Unis ont choisi la démocratie représentative lors de leur fondation, d’où est né le Collège électoral américain. « Injuste dès le premier jour », c’est ainsi que le New York Times a décrit le système.

Vu de l’histoire, « tous les hommes sont créés égaux » de la déclaration d’indépendance des États-Unis est ironique, étant donné la façon dont les hommes blancs bénéficient de privilèges démesurés aux États-Unis.

Les femmes blanches ont obtenu le droit légal de vote en 1920 avec l’adoption du 19ème amendement. Les Amérindiens n’ont obtenu la citoyenneté qu’en 1924 et leur droit de vote n’a été légalement reconnu dans tous les États qu’en 1962.

Les Afro-Américains ont obtenu le droit de vote en 1870, mais ce droit n’a été pleinement réalisé qu’avec le mouvement des droits civiques dans les années 1960. De nos jours, les Afro-Américains pauvres sont encore confrontés à de nombreux obstacles, même pour se rendre aux urnes. De 1870 à 2021, de Hiram Revels à Rafael Warnock, les États-Unis n’ont eu que 11 sénateurs afro-américains au cours du dernier siècle et demi.

Aujourd’hui, les Américains semblent être habilités par leurs droits à se présenter aux élections et à voter. Pourtant, le système électoral américain est essentiellement monopolisé par un très petit nombre.

Il reste un écart évident entre la composition du Congrès et la structure démographique des États-Unis, et les minorités ethniques sont encore largement sous-représentées.

Selon les statistiques publiées par le Pew Research Center, les Américains blancs non hispaniques représentent 77% des membres votants au Congrès actuel, ce qui est considérablement plus élevé que leur part de 60% de la population américaine dans son ensemble.

Le gerrymandering est un type américain typique de manipulation politique des limites des circonscriptions électorales pour créer un avantage indu pour un parti, un groupe ou une classe socio-économique au sein de la circonscription. Il a été nommé d’après le politicien américain Elbridge Gerry, gouverneur du Massachusetts en 1812, qui a signé un projet de loi créant un district partisan dans la région de Boston qui a été comparé à la forme d’une salamandre mythologique.

Les États américains redessinent les districts du Congrès une fois par décennie sur la base des résultats du recensement de la population, ce qui offre une échappatoire au parti en charge dans un État pour se donner un avantage.

La manipulation a deux tactiques majeures : l’une consiste à « craquer », ce qui signifie diluer le pouvoir de vote des partisans du parti adverse dans de nombreux districts, et l’autre est à « emballer », ce qui signifie concentrer le pouvoir de vote du parti adverse dans un district pour réduire leur pouvoir électoral dans les autres circonscriptions.

Grâce à une telle manipulation, les politiciens choisissent les électeurs au lieu de l’inverse.

Par exemple, les Afro-Américains représentent 27% de la population de l’État américain de l’Alabama. Après le recensement de 2020, 60% des Afro-Américains de l’Alabama ont été affectés à un district du Congrès, ce qui a entraîné une proportion plus faible d’Afro-Américains dans les autres circonscriptions. Par conséquent, il était difficile pour leurs votes d’avoir un impact sur les élections dans ces circonscriptions.

L’injustice est répandue dans le système électoral américain. Selon un rapport publié par le Brennan Center for Justice de l’Université de New York en mai, 18 États américains ont adopté 34 lois électorales restrictives depuis 2021, ce qui pourrait affecter de manière disproportionnée les électeurs de couleur. « Les électeurs de couleur sont systématiquement confrontés à des temps d’attente plus longs le jour du scrutin – des files d’attente qui seraient exacerbées par la suppression d’options alternatives, telles que le vote par courrier ou de longues heures de vote anticipé », selon l’étude du centre.

« La démocratie américaine n’a jamais été conçue pour être démocratique », a déclaré Louis Menand, professeur à l’université de Harvard, dans une opinion publiée par le New Yorker en août.

« Les tactiques partisanes de redécoupage du crack et de l’emballage ne sont pas simplement des failles dans le système – elles sont le système », a-t-il déclaré.

Politique monétaire

« Il y a deux choses qui sont importantes dans la politique (américaine). La première est l’argent et je ne me souviens pas quelle est la seconde », a déclaré Mark Hanna, qui a déjà aidé William McKinley à remporter deux fois les élections présidentielles américaines.

Dans les élections à l’américaine, les candidats doivent dépenser une fortune pour accroître leur influence. La tenue de campagnes électorales, le lancement de campagnes publicitaires et la distribution de brochures publicitaires nécessitent des tonnes d’argent.

Les élections aux États-Unis sont devenues un échange de pouvoir et d’argent, dans lequel le processus de vote est une couverture pour autonomiser les capitalistes. Le soi-disant « une personne, un vote » inscrit dans la démocratie américaine est, en fait, « un dollar, un vote ».

L’argent a pris plus de contrôle sur la politique américaine après les décisions de la Cour suprême en 2010 et 2014, qui ont annulé les restrictions financières et permis aux entreprises et autres groupes extérieurs de dépenser des fonds illimités pour les élections. L’ancien président américain Jimmy Carter a un jour admis que les États-Unis sont une oligarchie et non une démocratie.

Le site américain OpenSecrets indique que le coût total des élections fédérales de mi-mandat de 2022 devrait dépasser 9,3 milliards de dollars. Plus de 4,8 milliards de dollars ont déjà été dépensés pour les élections, plaçant les dépenses pour les élections fédérales sur la bonne voie pour dépasser le record à mi-parcours de 2018 corrigé de l’inflation de 7,1 milliards de dollars.

Après avoir pris le pouvoir, les politiciens au servicede l’argent veulent aussi avoir une part du gâteau.

En septembre, une analyse du New York Times a révélé qu’« au moins 97 membres actuels du Congrès ont acheté ou vendu des actions, des obligations ou d’autres actifs financiers qui recoupent leur travail au Congrès ou ont signalé des transactions similaires par leur conjoint ou un enfant à charge ».

Ce qui est plus préjudiciable, c’est la « porte tournante » intégrée dans la société américaine.

De nombreux politiciens et hauts fonctionnaires américains viennent du secteur des affaires, tandis que beaucoup retournent à la pratique privée pour des emplois bien rémunérés après avoir démissionné ou quitté leurs fonctions. Certains ouvrent même leur propre entreprise offrant des services de lobbying ou de conseil en utilisant leur expérience au sein du gouvernement.

« La corruption aux États-Unis ne vient pas du fait que les fonctionnaires mettent de l’argent dans leurs poches », a déclaré Fred Wertheimer, un avocat et militant américain connu pour son travail sur la réforme du financement des campagnes.

« Il s’agit d’une corruption systémique du processus lui-même. Lorsque vous avez affaire à des milliards et des milliards de dollars, dont une grande partie est consacrée à l’achat d’influence, cela submerge le système et il est beaucoup plus difficile de se défendre et de maintenir une représentation pour les Américains ordinaires. »

Gary Younge, professeur de sociologie à l’Université de Manchester, a dit un jour que les dollars jouaient un rôle décisif dans la politique américaine. Il a écrit : « Élections américaines : peu importe pour qui vous votez, l’argent gagne toujours ».

En 1863, le gouvernement démocratique idéal des États-Unis a été dépeint par le président américain de l’époque, Abraham Lincoln, dans son historique discours de Gettysburg, comme le « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».

Plus de 150 ans plus tard, la feuille de vigne de la démocratie ne peut plus couvrir la corruption du système politique américain.

Kishore Mahbubani, un universitaire singapourien, l’a bien résumé dans son livre The Asian 21st Century. « Les Américains sont fiers de leur système politique démocratique. Mais les faits montrent que l’Amérique ressemble de plus en plus à une ploutocratie, où la société est gouvernée par le 1%, par le 1%, pour le 1% ».

source : Xinhua via Bruno Bertez