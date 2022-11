Ce que nous savions au début du COVID

Tout était très confus et nous avons dû jouer la carte de la sécurité .

Il nous dicte également de ne pas adopter de politiques dont nous savons avec certitude qu’elles détruiraient des vies et des libertés. Ils l’ont fait quand même, sans savoir suffisamment que ces mesures auraient un quelconque effet positif.

Nous approchons de la troisième année et les gens ont oublié que tous les méfaits des confinements ont été fortement mis en garde par de nombreuses voix en de nombreux endroits. En outre, le virus était bien mieux compris à l’époque et faisait l’objet de discussions ouvertes. Nous savions avec certitude que la panique et la peur étaient exagérées.

Vous trouverez ci-dessous des ressources rassemblées par le « baron voleur » et de nombreuses autres personnes qui écrivent pour le Brownstone Institute. Ces citations de journaux, de magazines, de revues universitaires et d’interviews, avec de nombreuses voix respectées, montrent que nous savions certainement beaucoup de choses dans les premiers jours.

Tous les avertissements et toutes les informations étaient facilement accessibles à quiconque y prêtait attention.

Nous vivons certainement à une époque où la capacité d’attention est limitée, mais bon nombre de ces signes et avertissements sont apparus des semaines ou des mois avant le verrouillage du monde et ont permis de décrire les dégâts au moment où ils se produisaient.

La question brûlante est de savoir pourquoi tout cela a été complètement ignoré.

Traduction du Brownstone Institute par Aube Digitale