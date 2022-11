Le bilan des élections de mi-mandat : Comprendre la performance décevante du Parti Républicain

Certains experts ont affirmé que le choix des candidats de Trump était une raison majeure de la performance médiocre du GOP. Ils citent la perte du Dr Oz au profit de John Fetterman, atteint de troubles cognitifs graves, pour démontrer leur point de vue. Ils estiment que Trump a mal choisi le célèbre docteur Oz ; un conservateur de principe et un habitant de Pennsylvanie auraient peut-être mieux fait l’affaire. Ils affirment que la sous-performance du GOP est la preuve que l’ère de Trump est révolue. Ils affirment qu’il devrait se retirer avec élégance et permettre à Ron DeSantis d’être le candidat désigné en 2024. Ils affirment que Trump manque de discipline, a trop de bagages et polarise les gens avec sa rhétorique.

Mais qu’en est-il des indépendants ? Peut-être ont-ils apporté le récit médiatique selon lequel, si le GOP gagne, il n’y aura jamais d’élections aux États-Unis et Trump deviendrait un dictateur.

Les grands médias sont l’organe de propagande des démocrates, tandis que la plupart des républicains s’informent auprès de Fox News, Breitbart, The Daily Caller, NewsMax et divers autres sites web de droite.

Les tactiques de peur fonctionnent souvent, que les affirmations soient factuelles ou non.

Oz faisait une remarque plus large sur l’élaboration des lois en consultant toutes les parties concernées. Selon la plupart des médias grand public, le Dr Oz pense que la décision d’avorter doit être prise par la femme, son médecin et les politiciens locaux.

Souvent, les électeurs n’aiment pas que les politiciens les prennent pour acquis et les remettent en question.

Peut-être les électeurs républicains ont-ils présumé qu’une victoire était inévitable et ont-ils choisi de rester chez eux. Peut-être que les électeurs démocrates, pensant que leur parti a besoin d’eux en cas de péril, ont choisi de voter.

Parfois, les attentes optimistes peuvent être la mère de toutes les déceptions. Le discours incessant sur une vague rouge, qui a commencé dans les médias conservateurs et s’est répandu comme une traînée de poudre, pourrait avoir eu de multiples conséquences.

Les analyses post-mortem sont toujours faciles ; vous avez les résultats, tout ce que vous avez à faire est de revenir en arrière et de fournir des raisons. Si le GOP avait remporté une écrasante victoire, les mêmes experts qui sont certains de la raison de leur contre-performance ce soir auraient fourni une autre série de raisons.

Joe Biden, malgré sa mauvaise gouvernance catastrophique, son impopularité historique et le déclin rapide de ses capacités cognitives, pourrait finir avec un meilleur bilan à mi-parcours que les stars démocrates telles que Barack Obama et Bill Clinton.

Il devait y avoir une vague rouge qui remettrait à leur place les démocrates corrompus, prétentieux et arrogants. Le GOP (Parti Républicain) était censé prendre la Chambre des représentants avec une marge importante et peut-être aussi le Sénat.

Tonight, the GOP GOVERNOR Candidates Who Refused To Say If They'd Have Certified Biden's 2020 Win In Their States: ❔Kari Lake, Arizona ❌ Tim Michels, Wisconsin ❌ Tudor Dixon, Michigan ❌ Doug Mastriano, PA ❌ Darren Bailey, Illinois ❌ Dan Cox, Maryland ❌ Lee Zeldin, NY

Depuis que Trump a descendu l’escalator en 2015 pour annoncer sa campagne présidentielle, nombreux sont ceux qui ont prédit sa disparition politique. Pourtant, il reste toujours une force avec laquelle il faut compter au sein du parti. Ce serait une erreur de ne pas tenir compte de Trump aussi facilement.

Le début de l’ère DeSantis ?

Ron DeSantis a été réélu en Floride avec près de 20 points d’écart ; c’est une déroute sans équivoque de son adversaire démocrate.

Après le discours de victoire de DeSantis, la foule a scandé « USA ! USA ! USA ! » et, dans un clin d’œil à une course présidentielle attendue, a scandé « Deux ans de plus ! ».

L’aile DeSantis du GOP a affirmé que DeSantis est Trump sans le bagage. Ils disent qu’il est discipliné dans son discours, qu’il est plus jeune et qu’il a fait ses preuves en matière de gouvernance lors de crises telles que le COVID-19 et l’ouragan Ian, ce qui en fait un candidat présidentiel beaucoup plus viable.

Ils disent citer sa victoire auprès des minorités pour justifier son large attrait. DeSantis est le premier candidat républicain au poste de gouverneur depuis Jeb Bush, le plus grand comté de l’État, qui compte également la plus grande population hispanique et était autrefois considéré comme un bastion démocrate.

Mais une victoire en Floride fait-elle de lui un candidat viable partout aux États-Unis ?

Qu’en est-il de l’argument selon lequel il n’a pas de bagage Trump ? Les démocrates peuvent mépriser DeSantis, mais ils ne s’en sont pas pris à lui comme ils l’ont fait à Trump. S’il devient le candidat du GOP en 2024, ils lui donneront le traitement Trump ou peut-être pire. Ils pourraient creuser des saletés ou inventer des mensonges sur DeSantis, c’est-à-dire lui fabriquer un grand bagage.

Pire encore, le président Trump vient de menacer ouvertement de le salir, en déclarant : « S’il se présente, je vous dirai des choses sur lui qui ne seront pas très flatteuses. J’en sais plus sur lui que quiconque, à part peut-être sa femme, qui dirige vraiment sa campagne. »

Qu’en est-il des soutiens de DeSantis ?

DeSantis a soutenu le candidat au Sénat du Colorado, Joe O’Dea, et a enregistré un appel téléphonique automatisé pour la campagne, disant « J’ai observé Joe de loin. Et je suis impressionné. » O’Dea a ensuite perdu sa course. Mais le Colorado est un État libéral ; peut-être O’Dea allait-il perdre de toute façon ?

En fin de compte, ce ne sont pas les experts qui décideront du candidat du GOP, c’est le public qui votera.

Qu’en est-il du financement ?

Il faut se rappeler qu’aucun candidat ne peut gagner sans un minimum de financement. Une victoire MAGA est aussi troublante pour les dirigeants de l’establishment du GOP que pour les démocrates.

Il a été prouvé que pour diverses courses au Sénat, les dirigeants du GOP à Washington, c’est-à-dire Mitch McConnell, ne soutenaient pas financièrement les candidats MAGA. Cela a peut-être joué un rôle en empêchant les candidats de faire passer leur message et le récit général.

L’ingérence de Biden a-t-elle été utile ?

En mars, Biden a signé le décret 14019 demandant aux 600 agences fédérales d' »envisager des moyens d’accroître les possibilités pour les citoyens de s’inscrire sur les listes électorales, d’obtenir des informations sur le processus électoral et d’y participer ».

Les détails de ce qui a été effectivement fait restent flous. Peut-être les électeurs démocrates ont-ils été mobilisés chirurgicalement ? Peut-être les règles d’identification des électeurs ont-elles été assouplies ?

Nous ne le saurons jamais car Biden a refusé de partager les détails de ses efforts coordonnés pour s’engager dans une prise de contrôle fédérale de l’administration des élections.

Cette dissimulation la rend très suspecte.

Traduction d’American Thinker par Aube Digitale