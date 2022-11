Le groupe russe Wagner a envoyé une masse ensanglantée au Parlement européen

En réponse au vote du Parlement européen de la semaine dernière visant à désigner la Russie comme un « État soutenant le terrorisme », un fonctionnaire lié au Kremlin a envoyé un message menaçant à l’organisme européen.

Yevgeny Prigozhin, qui dirige la société de sécurité privée la plus connue et la plus redoutée de Russie, le groupe mercenaire Wagner, affirme avoir envoyé une masse ensanglantée au Parlement européen.

Via The Telegraph

La réaction glaciale à la désignation terroriste largement symbolique du Parlement européen a été confirmée dans divers médias régionaux, et également détaillée dans les médias occidentaux.

Mercredi, l’UE a officiellement qualifié la Russie d' »État parrain » du terrorisme en raison de ses actions en Ukraine, mais cette décision a été dénoncée par le propriétaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin, qui leur a envoyé un étui à violon contenant un objet effrayant », a écrit l’Australian Broadcasting Corporation. « Dans l’étui se trouvait un marteau de forgeron avec de fausses traces de sang dessus. »

Il n’est pas clair (et peut-être peu probable) que la masse ait été effectivement envoyée ou reçue par un fonctionnaire représentant le Parlement européen basé à Bruxelles, au-delà d’être montrée dans une vidéo Wagner Telegram.

Selon d’autres informations sur le coup de publicité en réponse au vote du Parlement européen sur la désignation terroriste :