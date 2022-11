Le nombre de spermatozoïdes a chuté de 62 % en moins de 50 ans, selon une étude israélienne

"Ce problème grave pourrait menacer la survie de l'humanité"

Selon une étude israélienne publiée dans la revue Human Reproduction Update, le nombre de spermatozoïdes dans le monde a chuté de 62 % depuis 1973.

L’étude dirigée par le professeur Hagaï Levine de l'Université hébraïque de Jérusalem et la professeure Shanna Swan de l'école de médecine Icahn de New York couvre la période entre 1973 et 2018 dans 53 pays.

Selon ses auteurs, cette étude tire la sonnette d'alarme tant pour la fertilité masculine que pour la santé des hommes en général. En effet, un faible nombre de spermatozoïdes est considéré comme un indicateur de la santé des hommes, les faibles niveaux étant associés à un risque accru de maladies chroniques, de cancer des testicules et de diminution de l’espérance de vie.

Hebrew University Le professeur Hagaï Levine de l'université hébraïque de Jérusalem

"Cette découverte devrait nous étonner et nous inquiéter car la tendance au déclin est très rare, alors qu’il est ici très réel et semble s'accélérer", a annoncé le professeur Hagaï Levine.

La baisse de 62 % concerne le nombre de spermatozoïdes présents en moyenne lors de l'éjaculation, qui est aujourd’hui de 50 millions par millilitre de sperme.

"Nous sommes confrontés à un problème grave qui, s'il n'est pas atténué, pourrait menacer la survie de l'humanité. Nous appelons de toute urgence à une action mondiale pour promouvoir des environnements plus sains pour toutes les espèces, et réduire les expositions et les comportements qui menacent notre santé reproductive", a averti Hagaï Levine.

