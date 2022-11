Pfizer et Moderna vont enquêter sur les risques de myocardite de leurs propres vaccins

Pourquoi Big Pharma enquête-t-elle sur les effets secondaires de ses propres vaccins si ces vaccins ont déjà été testés et prouvés sûrs et efficaces ?

Pfizer et Moderna ont annoncé qu’ils allaient entreprendre des études pour déterminer les risques à long terme de myocardite (une maladie inflammatoire du cœur qui peut entraîner la mort) chez les personnes qui ont reçu des injections de vaccins contre le covid à ARNm. Cette décision intervient après la publication de plusieurs études médicales qui montrent une corrélation et une causalité entre les vaccins et une augmentation exponentielle des troubles cardiaques, en particulier chez les hommes âgés de 40 ans et moins. Il y a seulement un an, le lien entre les vaccins covid et la myocardite était largement démenti.

Les études montrent également que le risque de myocardite augmente avec le nombre de doses de rappel qu’une personne a reçues.

Avant 2020, le vaccin standard était testé et retesté par les entreprises pharmaceutiques et la FDA pendant 10 à 15 ans avant d’être mis à la disposition du public. Ces tests sont effectués non seulement parce qu’il s’agit d’un processus complexe et lourd en paperasserie, mais aussi parce que c’est le seul moyen de découvrir les effets secondaires à long terme qui pourraient être associés à un produit de vaccination particulier. Si vous lisez n’importe quel journal médical ou schéma scientifique sur le développement des vaccins publié avant 2020, ils s’accordent tous à dire que les tests à long terme sont nécessaires pour la sécurité publique.

Soudain, après 2020 et l’avènement de l’activisme public contre les obligations du covid, une meute de « professionnels » de la médecine et de bureaucrates ont commencé à affirmer que les vaccins à ARNm n’avaient pas besoin de la même longue période de tests parce que le financement gouvernemental permettait de tout accomplir beaucoup plus rapidement. C’est un mensonge.

Que s’est-il réellement passé ? Les gouvernements ont accéléré l’approbation en utilisant des mesures d’urgence nationales permettant à Big Pharma de sauter les tests et essais nécessaires. Exemple : Des représentants de Pfizer ont récemment admis sous serment qu’ils n’avaient jamais testé le vaccin contre le covid pour voir s’il empêchait réellement la transmission du virus. Ils ont simplement affirmé que c’était le cas, sans vérification. Et les gouvernements ont commencé à essayer d’imposer des vaccins à la population en se basant sur la fausse affirmation que la vaccination arrête la propagation.