Quelques sites européens de réinformation à connaître : Un premier tour d’horizon

Les lecteurs de Réseau International étant souvent polyglottes, profitons pour signaler ici quelques sites de réinformation/blogs audiovisuels/bulletins publiés dans les langues européennes courantes, dignes d’intérêt et qui ont pu leur échapper. Voici le premier volet de la série.

Italie

Byo Blu : https://www.byoblu.com. Probablement le site audiovisuel de réinformation le plus qualitatif. Constamment mis à jour, dirigé par des jeunes brillants et disposant de contacts nombreux en Afrique du Nord et en Russie, il est incontournable. Auto-financé par dons, Byo Blu a récemment mis en place des abonnements sur les rubriques plus spécialisés (économie, finance). Bulletin de nouvelles TV biquotidien et désormais, radio également.

Cento Giorni da Leoni : https://100giornidaleoni.it. Autre site audiovisuel plus amateur, dirigé par des jeunes activistes, riche d’interviews avec des scientifiques, militaires etc. Auto-financé par dons.

L’Antidiplomatico : https://www.lantidiplomatico.it. Journal quotidien et blog sur le modèle de Réseau International. Auto-financé par dons.

Visione TV : Site audiovisuel https://visionetv.it. Dirigé par Francesco Toscano, le fondateur d’Italia Sovrana e Populare. Journalistes notables tel le spécialiste de la Russie Giorgio Bianchi. Interviews de grande qualité. Gratuit, auto-financé par dons.

Luogocomune.net : https://luogocomune.net. Site dirigé par le journaliste et producteur de cinéma Massimo Mazzucco. Revue internet (articles de fond, commentaires stratégiques) avec une rubrique audiovisuel que Mazzucco anime avec, notamment, la grande journaliste Margherita Furlan. Gratuit, financé sans doute par la vente des documentaires de Mazzucco.

Chose rare en Italie, tous ces sites collaborent entre eux et échangent des informations.

Allemagne

MULTIPOLAR Magazin : https://multipolar-magazin.de. Dirigé par l’essayiste Paul Schreyer, qui fut peut-être le premier à démasquer dans toute son ampleur la Plandémie. Journal et blog très rigoureux, avec des articles de fond en exclusivité, et une revue de presse pointue embrassant le monde germanophone. Partiellement traduit en anglais. Entièrement gratuit.

APOLUT.net : https://apolut.net. Journal internet, fondé par Ken Jebsen, journaliste allemand d’origine iranienne, sous le titre KEN FM. Lorsque leur chaîne Youtube a atteint 500 000 abonnés, il a été supprimé ; la répression contre Ken Jebsen devint alors telle (menaces contre ses enfants, comptes en banque de la société gelés) qu’il a dû fuir l’Allemagne. Aujourd’hui, le nouveau site (gratuit, auto-financé par dons) publie des interviews et articles originaux de fond par d’excellents spécialistes dans le domaine militaire, médical, financier et du renseignement (Norbert Häring, Rainer Rupp, Ernst Wolff, Hermann Ploppa, Wolfgang Effenberger, Willy Wimmer, Stefan Homburg…). APOLUT collabore avec le site fondé par l’auteur de « Guerre illégales de l’OTAN », le Dr. Daniele Ganser, RUBIKON https://www.rubikon.news.

Norbert HÄRING : https://norberthaering.de. Spécialiste de la finance et des questions européennes. Collaborateur de plusieurs sites de réinformation. Site partiellement traduit en anglais.