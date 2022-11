Rumeurs sur la fin de Twitter...

L’oiseau bleu se déplume. Tout a commencé durant l’été, quand 700 salariés ont démissionné avant même la prise de pouvoir d’Elon Musk. Il y a deux semaines, le multimilliardaire a licencié la moitié des 7.500 employés du groupe californien. Mercredi, Musk a demandé aux rescapés de choisir entre se donner “à fond, inconditionnellement” et partir. Une nouvelle vague de départs a eu lieu et ils sont plusieurs centaines à avoir quitté le navire à leur tour.

La fin de Twitter est peu crédible...



Twitter a prévenu tous les employés que les bâtiments de l’entreprise étaient temporairement fermés et inaccessibles, même avec un badge. De nombreux utilisateurs du réseau social, notamment des ex-collaborateurs, des journalistes et des analystes, se demandent donc si la fin de Twitter serait proche. Plus de 650.000 tweets ont utilisé le mot-clé #RIPTwitter, et les plateformes susceptibles de remplacer Twitter, comme Mastodon, ont connu un nouveau pic de visites.

Alors, la fin de Twitter peut-elle devenir une réalité? Il reste beaucoup de chemin avant d’en arriver à cette extrémité. Elon Musk a récemment racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars, dont 27 milliards de dollars financés de sa poche. Comme le soulignent les médias américains, il serait ainsi le principal perdant de cette faillite. Déjà, il perdrait une somme colossale. Mais surtout, sa crédibilité en prendrait un sacré coup. On imagine mal le patron de Tesla jeter l’éponge dans un avenir proche.

... mais attention aux prochains jours



En revanche, les bugs techniques pourraient s’intensifier sur la plateforme dans les prochains jours. En manque de personnel, Twitter pourrait rencontrer des difficultés à résoudre certaines pannes. Le réseau social devrait aussi se retrouver en proie à des problèmes de modération et à des tentatives de piratages facilitées par le manque de spécialistes en cybersécurité.

Enfin, les difficultés financières du groupe californien seront scrutées ces prochains jours. Le lancement de la certification payante a été un fiasco et de nombreux annonceurs ont déjà préféré prendre la fuite. Malgré ces inquiétudes, Elon Musk ne laisse rien paraître dans ses tweets. Il assure notamment que Twitter n’a jamais été aussi utilisé et que “les meilleurs” salariés ont choisi de rester avec lui.

https://www.7sur7.be/tech/twitter-est-il-vraiment-en-fin-de-vie-a-cause-delon-musk~a67e23ea/