Santé: Samsung condamné à cause de valeurs de DAS trop élevées pour deux nouveaux smartphones

Dans un communiqué du 18 novembre 2022, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) révèle avoir détecté des valeurs de DAS trop élevées pour deux nouveaux smartphones : le Samsung Galaxy Z Flip et le Wiko Y82. Elle a donc mis en demeure Samsung et Wiko, qui ont dû procéder à des mises à jour. Samsung a au passage écopé d’une amende de 7 500 euros.

◆ Qu’est-ce que le DAS ?

Le DAS correspond au niveau maximal d’ondes radio auxquelles un utilisateur de téléphone ou de tout autre appareil électronique peut être exposé.



Comme l’explique l’ANFR, « une partie de l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques est absorbée par le corps humain. Pour quantifier cet effet, la mesure de référence est le débit d’absorption spécifique (DAS), pour toutes les ondes comprises entre 100 kHz et 10 GHz. Le DAS s’exprime en watt par kilogramme (W/kg). »

Les valeurs limites de DAS ne doivent pas être dépassées par les équipements radioélectriques, notamment les téléphones portables. Ces seuils sont définis par la recommandation européenne 1999/519/CE et sont repris dans la réglementation française par l’arrêté du 8 octobre 2003 fixant les spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques.

Le DAS lié à l’exposition aux ondes des téléphones portables est mesuré pour 3 parties du corps : le « DAS tête » reflète l’usage du téléphone à l’oreille, en conversation vocale. Le « DAS tronc » est associé aux usages où le téléphone est porté près du tronc, par exemple dans une poche de veste ou dans un sac. Le « DAS membre » correspond à l’usage du téléphone plaqué contre un membre, par exemple tenu à la main, porté dans un brassard ou dans une poche de pantalon.

◆ Des seuils de danger dépassés

Le Galaxy Z Flip du groupe coréen Samsung présentait initialement un DAS tronc de 2,505 W/kg, le seuil réglementaire étant fixé à 2 W/kg. Celui-ci avait même atteint 3,024 W/kg suite à une première mise à jour. Mais comme le premier contrôle de l’efficacité des mesures correctives par l’ANFR a mis en évidence une persistance de la non-conformité du téléphone, il a fallu une seconde mise à jour pour que le téléphone soit considéré comme conforme, le DAS tronc ayant été ramené à 1,024 W/kg.

L’ANFR a par conséquent sanctionné la société Samsung par une amende administrative d’un montant de 7 500 €.

Dans le même communiqué, l’ANFR a épinglé le Wiko Y82 dont le DAS membre, mesuré à 4,01 W/kg, dépassait légèrement la valeur maximale permise de 4 W/kg. Une mise à jour a là encore été nécessaire avant que le DAS membre soit finalement abaissé à 2,3 W/kg. « C’est déjà le troisième téléphone de la marque chinoise ayant présenté des valeurs de DAS non conformes relevées par l’agence française », précise Phonegate.

◆ Des rapports non accessibles

L’association a également relevé que « de manière inhabituelle, et comme l’a également souligné le site Next INpact, les rapports des tests menés sur ces deux téléphones n’ont pas été fournis par l’ANFR ». Nous avons contacté l’agence pour en savoir plus.

◆ Une amende non dissuasive ?

Pour le Dr Marc Arazi, président de l’association Alerte Phonegate, « cette amende administrative contre Samsung a une valeur symbolique. Toutefois elle ne représente que quelques unités du smartphone vendu par le fabricant coréen. C’est donc tout à fait insuffisant pour dissuader le constructeur de continuer ces mauvaises pratiques commerciales. Pour rappel, en quelques semaines, c’est le second modèle de la marque épinglé après le Galaxy Note 10 Plus. »

Article par Estelle Brattesani

(Photo principale : Fox_Dsign sur Adobe Stock)

