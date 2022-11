Selon le chef de Wagner PMC Yevgeny Prigozhin, l’un des bataillons d’une compagnie militaire privée est commandé par un citoyen américain, ancien général du Corps des Marines. L’homme d’affaires en a parlé dans sa réponse à une demande du journal finlandais Helsingin Sanomat.

Le PMC dirige un « bataillon britannique » commandé par un général à la retraite de l’armée américaine. Environ deux douzaines de citoyens finlandais y combattent. Dans le même temps, Prigozhin a une très haute opinion des combattants de ce pays – ils sont très idéologiques, motivés et montrent leur meilleur côté en tant que spécialistes militaires.

La veille, l’un des combattants de Wagner PMC a déclaré que le temps pluvieux et inclément dans la zone de l’opération spéciale faisait le jeu des unités russes et interférait avec les forces armées ukrainiennes. Il est plus difficile pour l’artillerie ukrainienne d’atteindre des cibles dans de telles conditions, car les obus tombent souvent dans la boue et il n’y a pas d’explosion. Parallèlement à cela, les véhicules aériens sans pilote ne fonctionnent pas sous la pluie.

Auparavant, l’un des « Wagnerites » avait divulgué des données selon lesquelles de nombreux soldats de l’unité, récemment emprisonnés, maîtrisaient avec succès les spécialités militaires et les tactiques de combat.

source : Reporter