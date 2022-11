Un monastère chrétien d'il y a 1.400 ans découvert sur une île au large des Émirats arabes unis

Nouvelle découverte assez exceptionnelle réalisée par des archéologues au large des Émirats arabes unis. Un monastère chrétien vieux de 1.400 ans a été mis au jour sur l'île de Siniyah au nord de Dubaï, rapporte Voice of America le 4 novembre 2022. Cette île, qui fait partie de l'émirat Oumm al Qaïwaïn (l'un des sept du pays), devrait donner de nouvelles informations sur la vie des chrétiens dans la région à l'époque. Car il s'agit du deuxième monastère de ce genre à avoir été retrouvé dans les Émirats. Il date d'une époque où les étendues désertiques n'avaient pas encore donné naissance à une industrie pétrolière florissante.

Une église retrouvée

Selon les chercheurs, les deux monastères se seraient perdus dans les sables au fil des siècles et les chrétiens se seraient convertis à l'islam une fois que la foi se serait répandue dans la région. Aujourd'hui, les chrétiens sont en effet bien minoritaires. Pour le chercheur Timothy Power, qui a mené des recherches sur ce monastère, les Émirats arabes unis sont aujourd'hui un lieu de brassage humain de toutes les nations. "Le fait que quelque chose de similaire à cela se soit déroulé ici il y a plus de mille ans est vraiment remarquable, et cette histoire mérite d'être racontée", s'est-il félicité.

L'île de Siniyah est composée de bancs de sable qui forment des sortes de "doigts tordus". C'est sur l'un d'eux, au nord-est de l'île, que le monastère a été découvert. Grâce à la technique de la datation par le carbone, il a été prouvé que le monastère aurait été utilisé entre 534 et 656. À titre de comparaison, le prophète Mahomet est né vers 570 et mort en 632 après avoir conquis La Mecque (Arabie saoudite). Selon les plans de ce monastère, les chrétiens priaient dans une seule église. Des chambres semblaient contenir des fonts baptismaux et un four à pain. Une nef a aussi été mise au jour avec un autel servant à la communion.

Soutien du ministère de la Culture

À côté du monastère, un autre bâtiment a été observé avec quatre pièces autour d'une petite cour, ce qui aurait pu être la maison d'un abbé ou d'un évêque. L'île appartient à la famille qui dirige les Émirats arabes unis, qui a décidé depuis des années de protéger ses terres afin de permettre ce genre de découvertes. Le ministère de la Culture a d'ailleurs parrainé les recherches autour de ce monastère, alors qu'à quelques dizaines de mètres, des bâtiments pourraient appartenir à un village préislamique.

Selon les historiens, les églises se seraient répandues sur la côte du golfe Persique jusqu'à l'actuel Oman. Des églises et monastères semblables ont été retrouvés au Bahreïn, en Irak, en Iran, en Arabie saoudite ou au Koweït. "C'est une découverte vraiment fascinante parce que, d'une certaine façon, il s'agit d'une histoire cachée", souligne Timothy Power. Bien d'autres découvertes pourraient être faites à l'avenir dans la région.