Biélorussie : « Nous observons une augmentation sans précédent des forces de l’OTAN près de nos frontières »

par Al Manar

Le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenin, a déclaré que « la situation autour de la Biélorussie reste difficile, en particulier avec l’augmentation sans précédent des forces de l’OTAN en Europe de l’Est ».

Le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenin, a annoncé mercredi que « son pays a observé une augmentation sans précédent de la présence des forces américaines et de l’OTAN en Europe de l’Est ».

« La situation autour de la Biélorussie est toujours difficile », a déclaré Khrenin dans une interview à SB. Belarus Today, expliquant que « l’augmentation sans précédent de la présence de formations militaires affiliées aux États-Unis et à l’OTAN dans la région de l’Europe de l’Est ne cesse de se renforcer ».

Le ministre biélorusse de la Défense a ajouté : « Nous comptons sur nous-mêmes en premier lieu, mais nous savons que si nous avons besoin d’aide, nous avons un allié fiable la Russie », ajoutant : « Nous continuerons à prendre des mesures conjointes pour prévenir les menaces militaires contre l’État. »

Khrenin a poursuivi : « L’Occident prépare des formations militaires nationales en Ukraine, telles que le bataillon Kalinovsky et le corps Bogonia, qui y acquièrent une expérience de combat et peuvent être utilisées contre notre pays dans le but de renverser le pouvoir en Biélorussie par la force. »

Mardi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que « le commandement militaire de l’OTAN peut envoyer des forces supplémentaires à l’aile orientale si nécessaire », révélant qu’« il y a 40 000 soldats au sein du commandement de l’OTAN à l’est, soutenus par de grands moyens aériens et par les forces navales ».

Il y a quelques jours, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé que « la mobilisation des forces de l’OTAN dans l’aile orientale sous prétexte de contenir la Fédération de Russie et ses alliés n’est rien d’autre que le prélude d’un éventuel théâtre d’opérations ».

Le ministre biélorusse de la Défense a également averti que « la tension dans la confrontation avec l’Occident connait une phase brûlante », soulignant que « l’Occident se prépare à la guerre, et la Russie et la Biélorussie sont dans une position d’un ennemi potentiel ».

Le mois dernier, le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Vladimir Makey, a annoncé que « son pays prendrait des mesures militaires pour faire face à l’accumulation de forces et d’équipements militaires à ses frontières ».

source : Al Manar