Christian Perronne : Le covid était « une pandémie de peur, de manipulation et de scandales financiers »

Le Pr Perronne poursuit son action de réinformation sur l’épidémie de peur du covid dans « Les 33 questions auxquelles ils n’ont toujours pas répondu ». Il est l’invité de Xavier Azalbert sur FranceSoir.

La calomnie, les attaques sans arguments, Christian Perronne les connaît bien depuis ses études sur le traitement de la maladie de Lyme. Comme pour le covid, l’omerta du secret défense régnait sur son origine et l’existence même de la maladie était mise en doute.

Les traitements du covid seraient inefficaces et dangereux, sauf pour les milliards d’habitants de l’Asie, de l’Afrique et de l’Inde où la pandémie a été bloquée… En revanche, dans les pays où la vaccination avec un produit expérimental potentiellement dangereux a été imposée, la maladie s’est propagée et la létalité a un temps été largement supérieure. Quant aux effets secondaires, ils commencent à se révéler par des cardiopathies mortelles chez les 20 à 50 ans.

La vaccination devait protéger de la transmission, or il n’en est rien. Pfizer a d’ailleurs confirmé qu’il n’avait été mené aucune étude sur la transmission. Des soignants sont pourtant toujours suspendus pour cela. Le Pr Perronne a établi son diagnostic : après l’atténuation du virus, la pandémie financière et médiatique se poursuit. Journalistes, politiques et institutions financées par des milliardaires (OMS) continuent la destruction des valeurs morales (obligation d’être vacciné avec un produit expérimental, interdiction de soigner) et celle de l’hôpital.

source : Le Média en 4-4-2