Comment la nouvelle guerre froide a résolu le problème du réchauffement climatique

Eh bien, croyez-le ou non, c’est aussi l’année où une pandémie a commencé. Mais vous ne le sauriez pas en lisant les nouvelles ou les conseils de santé au moment de l’arrestation de George Floyd. La pandémie a simplement été suspendue pour faire place à la question du racisme. Black Lives Matter a soudainement été plus important que de sauver le NHS.

Notre tentative de punir l’économie russe pour l’invasion de l’Ukraine a pris le pas sur le sauvetage de la planète.

Le changement est tout aussi rapide et absolu.

Les Allemands sont tellement désespérés d’éviter le gaz et les gazoducs russes qu’ils abattent leurs propres éoliennes pour atteindre le charbon qui se trouve en dessous.

Le président des États-Unis, Joe Biden, exige des compagnies pétrolières qu’elles produisent davantage de ce qui était, avant février, la substance la plus périlleuse au monde : le pétrole. Il va même jusqu’à libérer cette substance dangereuse des réserves du gouvernement, sans doute pour essayer de combattre l’hiver russe à venir avec un peu plus de réchauffement climatique.

Il n’y a pas que les politiciens. Bloomberg a découvert que les dirigeants d’entreprise tentent déjà de cacher leurs efforts pour sauver la planète :

« Les résultats de l’enquête suggèrent que les stigmates de ce que l’on appelle le greenwashing sont si redoutés que les dirigeants d’entreprise sont prêts à tout pour éviter d’en être accusés. »

Le greenwashing et le greenhushing ont pris le relais de l’ESG comme thèmes les plus couverts par les médias. Au cas où vous ne le sauriez pas, parce que je ne le savais pas, le greenhushing est la pratique consistant à garder secrets les efforts environnementaux de votre entreprise pour éviter tout examen minutieux.

C’est ce qu’on appelle un changement de cap ! En l’espace de quelques mois, nous sommes passés d’une campagne de relations publiques de pure forme à un jardinage sous couverture. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de plus d’énergie pour combattre Poutine, pas de moins d’énergie pour combattre le changement climatique.

Les politiciens vous exhortent-ils à raccourcir vos douches froides pour sauver les ours polaires et la Grande Barrière de Corail, ou pour vous en prendre à Poutine ?

Les gazoducs font-ils la une de l’actualité à cause du carbone ou de la Crimée ?

Les services publics réquisitionnent-ils les thermostats pour réduire les émissions ou économiser les réserves de gaz ?

Au cas où le fait de préconiser la destruction de la planète par les combustibles fossiles ne serait pas assez vertueux, il est aujourd’hui acceptable de risquer l’Armageddon nucléaire juste pour avoir l’air dur envers la Russie. Les fous d’Allemands gardent leurs centrales nucléaires ouvertes, risquant un nouveau Tchernobyl, juste pour éviter un peu plus de gaz russe !

Mais le changement est aussi social. Les conducteurs font descendre les manifestants de leurs barrages routiers anti-émissions. Défigurer l’art n’est plus considéré comme acceptable pour ceux qui essaient de sauver la planète (à moins que l’œuvre d’art soit une sculpture d’une personne de droite et raciste). Et un génie du marketing chez Porsche vient d’inventer un coup de maître absolu :

Neuf d’entre nous sont collés au sol et certains font une grève de la faim jusqu’à ce que nos demandes de décarbonisation du secteur allemand des transports soient satisfaites. [Porsche] nous a dit qu’il soutenait notre droit de protester, mais il a refusé notre demande de nous fournir une cuvette pour uriner et déféquer de manière décente pendant que nous sommes collés, et il a coupé le chauffage.

Cela me fait chaud au cœur. Seule la Croisade des enfants s’est terminée plus ignoblement que ça.

Les changements que nous avons vus auraient semblé impossibles il y a quelques mois, quand sauver la planète était considéré comme plus important que de combattre la Russie. Comme nous étions naïfs.

Mais tout cela doit poser une question à tous les idéologues enthousiastes qui se collent au dernier élément naturel non grata : et s’ils n’étaient qu’une bande d’idiots utiles ?

Et si la folie anti-Russie n’était qu’une nouvelle mode financière destinée à rendre les politiciens plus puissants, les riches plus riches, les conglomérats plus accueillants et vous plus dociles ?

Nous avons vu beaucoup d’engouements financiers au cours des dernières décennies. Les valeurs technologiques, les prix de l’immobilier, les obligations et bien d’autres actifs encore ont tous suivi le chemin du Grand Duc d’York – tout en haut, puis tout en bas. Mais il semble que le changement climatique soit la dernière bulle à éclater, et qu’elle soit remplacée par la question de la Russie.

Bien sûr, c’est compréhensible. Comme l’a écrit le philosophe américain Eric Hoffer : « Toute grande cause commence comme un mouvement, devient une entreprise et finit par dégénérer en racket. »

Nous n’avons pas besoin de deviner où nous en étions dans cette séquence en 2021. Les investisseurs en technologies vertes se sont enfuis comme des bandits. Je les ai observés, jalousement. Mais, comme tout bon communiste le sait, après le racket viennent les conséquences.

En 2022, les vents ont commencé à tourner. La bulle des technologies vertes a implosé assez sévèrement. Les actions du charbon et du pétrole ont explosé à la place, car le récit de la Russie a généré des rendements boursiers.

Que nous réserve 2023 ? Quel racket remplacera celui de la « Russie » ?

Cela dépend de qui ou de quoi nous décidons tous d’être obsédés. Ou de ce que les médias, les médias sociaux et les politiciens décideront de nous obséder.

Mais une chose est sûre. Vladimir Poutine aura soudain beaucoup moins d’importance, tout comme sauver la planète est impopulaire aujourd’hui.

