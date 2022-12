Covid-19 : l’ancien vice-président d’EcoHealth Alliance raconte l’une des plus grandes dissimulations de l’histoire

De nombreuses preuves recueillies ces deux dernières années au sujet de l’origine de la Covid vont dans le sens d’une fuite d’un laboratoire.

Dans un livre intitulé The Truth about Wuhan, le Dr Huff, un épidémiologiste, affirme que la pandémie est le résultat de dangereuses recherches sur les gains de fonction des coronavirus en Chine.

◆ Un manque de sécurité

Selon l’épidémiologiste, les expériences chinoises de gain de fonction, menées dans des conditions de biosécurité déficientes, sont responsables de la pandémie. « EcoHealth Alliance et les laboratoires étrangers n’avaient pas mis en place les mesures de contrôle adéquates pour garantir une biosécurité et une gestion des risques appropriées, ce qui a finalement entraîné la fuite du laboratoire », déclare-t-il dans son livre, dont une copie exclusive a été fournie au Sun Online avant sa publication. Le Dr Huff, qui a travaillé à EcoHealth Alliance de 2014 à 2016 et en a été le vice-président à partir de 2015, explique que l’organisation a enseigné au laboratoire chinois les « meilleures méthodes existantes pour fabriquer des coronavirus de chauve-souris afin d’infecter d’autres espèces ». Cela a duré de nombreuses années, grâce à des financements des National Institutes of Health et de son président, le Dr Fauci.

◆ Une alerte est lancée

« EcoHealth Alliance a développé le SARS-CoV-2 et était responsable du développement de l’agent SARS-CoV-2 », a-t-il déclaré. En 2015 et 2016, le Dr Huff dit avoir alerté ses supérieurs des risques de biosécurité et de sûreté biologique dans les laboratoires sous contrat. Fin 2019, lorsque la Covid apparaît, il déclare que la Chine et le gouvernement américain sont passés « en mode dissimulation totale ». D’après lui, « la Chine savait dès le premier jour qu’il s’agissait d’un agent génétiquement modifié ». Dans son livre, l’expert en maladies infectieuses émergentes affirme que « des scientifiques avides ont tué des millions de personnes dans le monde entier » et que le gouvernement américain l’a couvert.

◆ Un problème d’éthique

Il a quitté EcoHealth Alliance en 2016 « en raison d’un grand nombre de préoccupations éthiques concernant le travail scientifique et EcoHealth Alliance dans son ensemble ». Mais fin 2019, un poste à la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) lui est soudainement proposé, avec habilitation de sécurité de haut niveau. Selon M. Huff, cette proposition avait pour objectif de le faire taire sur les origines de la Covid. « Si j’avais accepté ce poste, je soupçonne que la DARPA m’aurait divulgué des informations restreintes, ce qui m’aurait par conséquent empêché de discuter publiquement de ces informations, comme je l’ai fait et le fais maintenant […] la communauté du renseignement a compris que j’étais la seule personne occupant un poste de haut niveau à avoir quitté l’EHA », a-t-il expliqué. « Le fait que je travaillais en dehors du contrôle du gouvernement faisait de moi une menace pour leur programme. »

◆ Une campagne d’intimidation

Alors qu’il commençait à parler publiquement, les autorités ont, selon lui, lancé une campagne massive de harcèlement contre lui. Des drones de type militaire apparaissaient souvent à son domicile, il était harcelé au supermarché et il était suivi par des véhicules inconnus. Depuis, le Dr Huff a intenté un procès contre EcoHealth Alliance dans l’État de New York. EcoHealth Alliance a démenti les allégations du scientifique : « M. Huff prétend que EcoHealth Alliance a participé à des recherches sur le gain de fonction pour créer le SARS-CoV-2. Ce n’est pas vrai. » Les documents obtenus par The Intercept montrent que le gouvernement américain et EcoHealth Alliance travaillaient bien sur la recherche de gain de fonction avec l’Institut de virologie de Wuhan.

Image principale par Sudinfo.be