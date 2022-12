Des chercheurs créent une armure capable de stopper des projectiles supersoniques

Dans le cadre de travaux pré-publiés sur le serveur BiorXiv, Ben Goult et ses collègues de l’université du Kent ont créé une nouvelle famille de matériaux hydrogel nommés TSAMs (Talin Shock Absorbing Materials), s’inspirant des propriétés d’absorption des chocs d’une protéine naturelle appelée taline. Décrite comme l’amortisseur naturel des cellules, celle-ci contient une série de domaines de commutation binaires s’ouvrant lorsqu’une force est appliquée et se repliant lorsque la pression retombe.

Les capacités d’absorption des chocs ont été démontrées contre une variété de projectiles, allant de minuscules particules de basalte mesurées en micromètres à de plus gros morceaux d’éclats d’aluminium.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE BLINDAGES



Selon l’équipe, le nouveau matériau se distingue principalement de ses homologues utilisés dans la fabrication des gilets pare-balles par sa capacité à ne pas endommager les projectiles qui le percutent, ce qui ouvre potentiellement la voie à son utilisation pour capturer des débris spatiaux et le développement de combinaisons et d’autres équipements de protection dans le secteur aérospatial.

Les chercheurs affirment également que les TSAMs absorbent plus efficacement l’énergie cinétique des balles et des éclats d’obus que les matériaux de blindage actuels, faits de céramiques et de composites renforcés de fibres. Ainsi, leur intégration dans les dispositifs de protection de prochaine génération pourrait rendre ces derniers plus légers et durables.

Source DGS