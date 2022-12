Des chercheurs découvrent un nouvel organe du corps humain

Crédit d’image : Valstar et al., Radiotherapy and Oncology, 2020 (CC BY-NC-ND 4.0)

On pourrait penser qu’après des siècles passés à ouvrir les humains et à fouiller à l’intérieur, nous aurions découvert tous les organes possibles, mais c’est faux. En fait, ils semblent surgir tout le temps.

En 2018, des chercheurs ont découvert le plus grand organe du corps, des sacs remplis de fluide interconnectés qui traversent les structures de collagène et d’élastine dans les zones situées sous notre peau et entre les autres organes et tissus de notre corps. Eh bien, les scientifiques viennent de découvrir un autre nouvel organe à l’intérieur de nous. Il y a de plus en plus de monde ici.

Des oncologues de l’Institut néerlandais du cancer ont utilisé un nouveau type de scanner dans le cadre de leurs recherches sur les patients atteints de cancer de la tête et du cou. Ils ont utilisé la tomographie par émission de positons/tomodensitométrie avec ligands de l’antigène de la membrane spécifique de la prostate (PSMA PET/CT), qui s’est avérée être un moyen efficace de suivre la propagation du cancer de la prostate dans le corps. Avant le scanner, on injecte aux patients du glucose radioactif, qui met en évidence les tumeurs à l’intérieur du patient en les faisant briller.

En utilisant ce scanner sur des patients, l’équipe a toutefois remarqué que deux zones de la tête s’illuminaient de manière inattendue. En continuant à scanner les patients, ils ont constaté que la même zone s’illuminait. Il s’est avéré que les 100 personnes scannées avaient toutes des points lumineux. Il ne s’agissait pas d’une anomalie, mais potentiellement d’un organe entièrement nouveau.

La nouvelle découverte, décrite dans la revue Radiotherapy and Oncology, est un ensemble de glandes salivaires – essentiellement des glandes muqueuses avec de multiples canaux de drainage – situées à l’arrière du nasopharynx.

« Les gens ont trois ensembles de grandes glandes salivaires, mais pas à cet endroit », a expliqué l’auteur de l’étude et radio-oncologue Wouter Vogel dans un communiqué. « Pour autant que nous le sachions, les seules glandes salivaires ou muqueuses du nasopharynx sont microscopiquement petites, et jusqu’à 1000 sont réparties uniformément dans la muqueuse. Alors, imaginez notre surprise lorsque nous avons trouvé celles-ci. »

Un regard plus attentif sur le nouvel organe. Valstar et al., Radiothérapie et Oncologie, 2020

L’équipe a confirmé ses résultats avec des collègues de l’Amsterdam UMC en utilisant des cadavres, et a maintenant appelé le nouvel organe de l’humanité « glandes tubaires », en référence à leur emplacement. Ils affirment que ces glandes pourraient être à l’origine de complications pour les patients soumis à des radiations, notamment la dysphagie (difficulté à avaler), et que leur connaissance pourrait aider les oncologues à éviter cette zone pour prévenir les complications potentielles.

« La radiothérapie peut endommager les glandes salivaires, ce qui peut entraîner des complications », a expliqué Vogel. « Les patients peuvent avoir des difficultés à manger, à avaler ou à parler, ce qui peut être un véritable fardeau. »

L’équipe a examiné 723 patients qui avaient subi une radiothérapie dans cette zone et a découvert que plus la radiation est délivrée dans la zone contenant les glandes tubaires, plus les patients ont connu des complications après la thérapie. C’est en fait une assez bonne nouvelle pour l’avenir.

« Pour la plupart des patients, il devrait être techniquement possible d’éviter d’administrer des radiations à cet emplacement nouvellement découvert du système des glandes salivaires, de la même manière que nous essayons d’épargner les glandes connues », a déclaré le Dr Vogel.

« Notre prochaine étape consiste à déterminer comment épargner au mieux ces nouvelles glandes et chez quels patients. Si nous y parvenons, les patients pourront ressentir moins d’effets secondaires, ce qui sera bénéfique pour leur qualité de vie globale après le traitement. »

Source : IFLScience – Traduit par Anguille sous roche