Des scientifiques découvrent 168 nouveaux et mystérieux géoglyphes de Nazca dans le désert du Pérou

Alors que ce désert pourrait renfermer des dizaines de géoglyphes de ce genre, seule une petite partie aurait été découverte à ce jour. Une dernière met au jour une cinquantaine de dessins à grande échelle.

Les géoglyphes de Nazca, ou lignes de Nazca, font aujourd'hui partie du patrimoine péruvien. Situées dans le désert de Nazca, dans le sud du pays, ces lignes représentent des dessins tracés dans le sable par une civilisation ancienne du même nom. Ces dessins ont été conservés jusqu'à ce jour grâce au sol sur lequel ils ont été tracés. Ce dernier, couvert de cailloux, a permis à l'oxyde de fer de le colorer en rouge. Or, en les ôtant, les Nazcas ont fait apparaître un sol gypseux grisâtre. Mais même après des décennies d'observation du ciel, seule une petite partie de cette collection a été mise au jour. Un archéologue péruvien déclarait même l'année dernière que seuls 5 % avaient été trouvés.

Leur date encore inconnue



Or, comme le relaie ScienceAlert, des archéologues de l’université de Yamagata (Japon) ont fait une découverte impressionnante grâce à des relevés aériens réalisés avec des drones : 168 nouveaux et mystérieux géoglyphes, dont une cinquantaine sont des dessins à grande échelle, qui représentent des figures humaines. Une des illustrations porterait même des poils sur le visage. Ils ont retrouvé aussi des dessins d'orques, d'oiseaux, de chats et de serpents. Ce sont souvent soit de simples lignes, soit des motifs trapézoïdaux. Aucune date précise n'est avancée, mais des pots d'argile retrouvés pourraient indiquer qu'ils auraient été tracés entre 100 et 300 avant Jésus-Christ.

Aujourd'hui, comme les lignes ont été faites en enlevant des roches et des débris, cela rend leur découverte d'autant plus compliquée. Les drones sont une des solutions, accompagnés de programmes d'intelligence artificielle. Ils permettent de repérer des modèles plus rapidement et se révèlent plus fiables que l'œil de l'être humain. Ces géoglyphes sont une énigme pour les spécialistes, même s'il semble qu'ils étaient destinés aux dieux du ciel qui regardaient les humains.

358 mis au jour



D'autres théories suggèrent que ces formes ont été dessinées à des fins astronomiques, comme des rites, afin de refléter les étoiles. Le désert de Nazca est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1994. À l'époque, seules des formes de plantes et d'animaux avaient été découvertes. Mais depuis 2019, 200 géoglyphes ont été découverts, principalement des figures humanoïdes. On en dénombre désormais 358. Mais beaucoup sont encore à découvrir.

