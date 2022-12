États-Unis : Plus de 6000 enfants tués ou blessés par des fusillades en 2022

Plus de 6000 enfants ont été blessés ou tués par des coups de feu aux États-Unis en 2022, selon le groupe de collecte de données et de recherche Gun Violence Archive (GVA).

Les données ont montré que 6032 enfants âgés de 17 ans et moins ont été blessés ou tués par la violence armée cette année, le nombre le plus élevé enregistré en une seule année depuis que l’organisation non gouvernementale a commencé à suivre les données en 2014. Le nombre est passé de 5708 tués ou blessés en 2021.

Plus précisément, 306 enfants de moins de 11 ans ont été abattus et 668 ont été blessés. En outre, 1325 adolescents âgés de 12 à 17 ans ont été abattus et 3732 ont été blessés.

Lorsque GVA a commencé à enregistrer les données, en 2014, 603 enfants et 2318 adolescents ont été tués ou blessés par balle, selon son site Internet.

La statistique provient d’une année de fusillades majeures aux États-Unis, y compris le massacre de la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas, au cours de laquelle des dizaines d’élèves âgés de 11 ans et moins ont été tués.

Parmi les plus jeunes tuées par balle cette année se trouve Cecilia Thomas, âgée de 5 mois, qui a reçu une balle dans la tête et est décédée à Chicago alors qu’elle était assise dans une voiture.

Dans l’ensemble, en 2022, 43 675 personnes sont décédées des suites de la violence armée, 19 849 liées à un homicide, un meurtre ou des causes non intentionnelles, et 23 826 classées comme suicides.

source : Infos d’Alahed