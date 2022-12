Cacher des sacs avec 600 000 euros en liquide à son domicile n'est pas crédible

Le parlement européen est depuis longtemps une énorme machine à blanchir l'argent sale, et une planche à billets non-stop pour politiciens véreux, et hasbeen des membres en mal de pots-de-vin et indemnités. Von der Leyen, son époux et ses amis, les premiers à s'engraisser.

Le pire scandale (pour le moment) de corruption de l'histoire ébranle le parlement Européen, impliquant sans surprise le Qatar et la vice présidente du PE, soupçonnée de détournement d'argent public, cette dernière rattrapée par la police après avoir oublié son sac à main à son domicile avec l'intérieur au moins 600 000 euros de liquidités.

Cette somme semble bien sûr le côté visible de l'iceberg, une sorte de pourboire, un petit cadeau de présentiel.

Mais prise dans le sac, la socialiste grecque Eva Kaili, aujourd'hui incarcérée, se défend. D'après des sources proches de la politicienne européenne, elle aurait été victime d'un coup monté visant à détourner l'attention, une bouc émissaire idéale, comme l'est depuis toujours le peuple grec au sein de l'Union.

La Grèce une nouvelle fois manipulée

Pour ceux qui l'ignorent encore, nous avions révélé le puissant scandale européen autour de la faillite grecque dans un article "Trop, c'est trop... j'accuse", les premières versions censurées mais article néanmoins toujours existant grâce à des petites mains remarquables.

Dans ce billet, nous révélions comment la Grèce a découvert des ressources sous-marines dans ses eaux territoriales, richesses qui auraient dû la placer en tête des pays les plus riches d'Europe, et comment l'UE a choisi de la ruiner sous des prétextes fallacieux et des mensonges économiques pour s'accaparer les matières premières tout à fait extraordinaires.

Qui sont les comploteurs ?

Pour faire tomber une personnalité si haut placée, les commanditaires doivent l'être tout autant. Ursula Von der Leyen, impératrice d'Europe, est évidemment sur qui se tournent en premier les regards, l a corruption, le mensonge, les brushings, étant des qualités soigneusement mises en avant sur son CV tâché de sang.

Et en plus, en famille.

La Présidente de la commission européenne tire-t-elle les ficelles ? Si nul ne peut le confirmer, ses antécédents dans la criminalité organisée jouent indéniablement contre elle. Qui ne sait pas encore de quoi VDL est-elle capable ?

Un suicide une balle dans le dos ?

Cette source proche d'E. Kaili nous a fait part de ses inquiétudes autour de la vie de la politicienne déchue. "Elle est condamnée à mort, et cela, les citoyens européens doivent le savoir; je veux une justice, mais l'espérer n'est même envisageable, même en rêve. Les enjeux politiques, immoraux, ne laissent planer aucun doute, son procès n'aura pas lieu."

Propos recueillis par Alexander Doyle, article A.D