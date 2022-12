John O’Looney, entrepreneur de pompes funèbres en Grande-Bretagne : « Je n’ai jamais vu autant de décès » (Hausse des décès de 500 à 600%)

L’entrepreneur de pompes funèbres J.O’Looney a attiré l’attention au printemps 2021 lorsqu’il a fait de sombres prévisions concernant une possible augmentation des décès entre octobre et décembre 2021. Comme il avait accès au certificats de décès en tant que responsable de pompes funèbres et qu’il avait des contacts avec des médecins et le personnel soignant des hôpitaux, il avait fait des comparaisons et attiré l’attention sur des faits surprenants. Son propre vécu pendant la crise du Covid, entre autres en ce qui concerne la prise en charge médicale en Angleterre, s’est révélé épouvantable, tout comme ses expériences avec les politiciens haut placés en charge de la politique du Covid.

Transcription :

Intervieweur : Nous sommes très heureux d’avoir John O’Looney avec nous aujourd’hui. Il est entrepreneur de pompes funèbres à Milton Keynes, en Angleterre. John, merci d’être avec nous aujourd’hui.

O’Looney : Avec plaisir. Merci de m’accueillir.

Intervieweur : Je pense que la plupart de nos téléspectateurs seront familiers avec les interviews virales que vous avez données au début de l’été et au début de l’automne, dans lesquelles vous avez lancé un sombre avertissement. Vous avez également mentionné que vous étiez en contact avec un groupe d’experts et qu’ils disaient qu’il y aurait une énorme augmentation des décès en octobre, novembre et décembre. Or, nous sommes justement en pleine saison des rhumes et des grippes. Les événements actuels ont-ils donc confirmé vos craintes de l’époque ?

O’Looney : Oui, absolument. Ce que nous voyons, c’est un nombre de décès en constante augmentation, et curieusement, surtout des décès par thrombose, infarctus du myocarde, dilatation artérielle par anévrisme ou des AVC, et ceci en nombre sans précédent. Je n’ai jamais vu autant de décès. Et il ne s’agissait pas que de personnes âgées. Cela concerne des personnes de différentes tranches d’âge. Des personnes dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine, et des personnes qui ne devraient normalement pas mourir. Cela avait été prédit et maintenant c’est effectivement arrivé.

Intervieweur : Oui, c’est juste. Je vous ai entendu dire dans une interview récente que vous aviez enregistré plus de décès par thrombose cette année qu’au cours des 14 dernières années. Voulez-vous dire un nombre plus élevé durant l’ensemble des 14 dernières années ou durant chacune de ces 14 années ?

O’Looney : Eh bien, pour être exact, je veux dire un plus grand nombre que durant chacune de ces 14 années. Et l’augmentation est phénoménale. Il ne s’agit pas du double ou du triple, mais d’une augmentation de 500 ou 600 %, c’est approximativement de cet ordre de grandeur. Et en temps normal, un décès par thrombose est assez rare, et il s’agit alors plutôt de personnes âgées, pas de personnes dans la vingtaine, la trentaine ou la quarantaine, et celles-ci sont toutes vaccinées. J’ai discuté avec des personnes intéressantes ces derniers temps. Michelle, une infirmière urgentiste, m’a dit que 9 patients sur 10 admis aux urgences pour des problèmes respiratoires étaient vaccinés. La raison de leur admission est le développement de caillots de sang. Ils passent alors une rapide radiographie et si les caillots de sang se trouvent dans la poitrine, ils sont hospitalisés. Si par contre, les caillots de sang se trouvent dans un membre, les gens sont renvoyés à la maison. Ce qui se passe alors inévitablement, c’est que ces caillots se déplacent du membre vers le cœur ou la gorge, et les personnes meurent. J’ai des amis dans la région qui travaillent dans la médecine légale, et ils sont débordés parce qu’ils doivent régulièrement aller chercher ces personnes chez elles parce qu’elles sont mortes subitement d’une thrombose.

Intervieweur : En tant qu’entrepreneur de pompes funèbres, avez-vous accès à tous les rapports des médecins légistes concernant les décès ? Y a-t-il un certificat de décès pour chaque corps qui arrive ?

O’Looney : Eh bien, pas toujours, parce qu’en tant que « pompes funèbres » je n’ai pas besoin de voir le certificat de décès, mais ce que je vois, ce sont les papiers du médecin légiste. Pour chaque mort subite, on fait appel au médecin légiste, qui délivre ce qu’on appelle un formulaire « 6 ». Une partie de mon travail d’entrepreneur de pompes funèbres consiste à rassembler les papiers et la demande pour la crémation, car la grande majorité des obsèques au Royaume-Uni sont des incinérations. Je dirais qu’environ 5 % sont des enterrements. C’est une question plutôt culturelle. Je vois donc ces papiers, je dois les passer en revue et vérifier s’ils sont corrects. Je vois la cause du décès établie par le médecin légiste, qui m’est envoyée par e-mail. Ensuite, je l’imprime et je la vérifie. S’il y a un problème ou une erreur, je retourne vers le médecin légiste et je lui demande de me renvoyer le document.

Intervieweur : Y a-t-il des médecins légistes qui procèdent à des dénonciations comme vous?

O’Looney : Non, car ils mettraient leur carrière en danger. En fait, j’ai même fait pression sur le médecin légiste en chef parce que je ne voulais pas mettre mon médecin légiste local dans l’embarras. Parce qu‘ils savent très bien ce qui se passe. C’est un bon gars, mon médecin légiste local. Ce sont des gens bien, et je ne doute pas qu’ils soient au courant de ce qui se passe. Vous voyez par exemple l’énorme augmentation du nombre de décès par thrombose. Nous tous, nous le voyons. Regardez les jeunes footballeurs, les footballeurs de la FIFA, qui tombent actuellement comme des mouches. Ce sont des personnes au sommet de leur forme physique et de leur perfection. Savez-vous pourquoi ils meurent ? Pourquoi ils tombent, pourquoi ils meurent ? Je crois qu’au cours des six derniers mois, environ cent huit joueurs et entraîneurs enregistrés auprès de la FIFA sont morts. Ce n’est tout simplement plus normal.

Intervieweur : En plus de ces décès par thrombose, vous avez mentionné dans une vidéo très récente que le vaccin peut attaquer le système immunitaire.

O’Looney : Oui. Je n’en étais pas conscient jusqu’à ce que je participe à une réunion en septembre. J’ai été invité à une réunion à Westminster, à Birdcage Walk (un centre de conférence). Cette réunion a rassemblé environ 18… on a dit qu’il s’agissait d’un groupe d’opposants à la vaccination. Mais il s’agissait de personnes du calibre du professeur Dolores Cahill et du Dr Tess Lawrie, du Dr Sucharit Bhakdi et ce ne sont pas des anti-vaccins. Ce sont des gens qui ont construit leur carrière sur la science, des scientifiques de haut niveau – ils sont à la pointe de leur profession. Ils étaient nombreux – il y en avait 18 – et nous avons pu rencontrer un type du nom de Sir Graham Brady, qui est le représentant du « Comité 1922 » du parti conservateur ( le Comité 1922, officiellement connu sous le nom de Conservative Private Members Committee [une association parlementaire créée en 1923 et composée de membres de la Chambre des Communes britannique]) C’est donc un politicien conservateur très, très important. Et nous avons tous témoigné, nous nous sommes présentés et nous avons eu cinq minutes pour faire part de nos préoccupations. Et on avait l’impression, une fois qu’il avait quitté la pièce, qu‘il avait compris. Il était, nous… cela signifie-t-il qu’il est complice ? Il a dit qu’il ferait ce qu’il pourrait, mais qu’il avait les mains liées et qu’il ne pouvait rien promettre et, vous savez quoi ? Rien n’a changé ! Ils continuent toujours à picouser les enfants dans les écoles. On a dit à M. Graham que ces vaccins auront comme effet secondaire la stérilisation de 70 % des enfants. Et une énorme quantité de preuves scientifiques ont été mises sur table pour confirmer et étayer ces affirmations. Et il ne faut pas oublier des personnes comme Dolores qui conseillaient le gouvernement britannique lorsqu’elle avait une vingtaine d’années. Elle est très, très… c’est un génie. Et Tess Lawrie, c’est un génie dans son domaine. Dans leurs domaines respectifs, ils savent exactement de quoi ils parlent. Mais ils ne sont pas sur la liste de salariés de l’industrie pharmaceutique, ni sur celle du gouvernement. Ils sont donc discrédités. Et on a dit à M. Graham que beaucoup d’enfants décéderaient de cardiomyopathie et que jusqu’à 70 % seraient stérilisés. J‘étais choqué. Car dans mon activité de pompes funèbres, je ne connaissais évidemment pas cette facette. Il a également été question des dommages causés au système immunitaire. On a expliqué qu‘après l’injection les cellules de leur corps se régénéreraient en deux ans et que les nouvelles cellules recevraient de nouvelles instructions, et que ces nouvelles instructions retourneraient leur système immunitaire contre eux-mêmes. C’est ainisi donc que le système immunitaire s’affaiblira lentement, ce qui se manifestera par des nausées et des maladies. Et ce sera ça, leur Covid.

Intervieweur : Wow !

O’Looney : Ne vous méprenez pas. Le Covid existe. Il y a bien un virus là dehors. J’ai parlé à beaucoup de gens. Je l’ai bien eu moi-même, donc il est vraiment là, là dehors. Mais il est guérissable, ce n’est pas une pandémie mortelle. Ce n’est pas quelque chose qui va nécessiter une thérapie génique expérimentale toutes les 12 semaines pendant les cinq prochaines années.

Intervieweur : Ou un arrêt complet de l’économie.

O’Looney : Oui, mais c’est fait exprès, non ? Parce qu’au Royaume-Uni, je sais… eh bien non, je ne sais pas… je ne peux pas suivre tous les événements sur cette planète – j’ai beaucoup trop à faire, mais au Royaume-Uni, par exemple, il y avait 400 000 petites entreprises qui ont été délibérément détruites par le gouvernement. Par contre, il y a 600 nouveaux milliardaires.

Intervieweur : Oui.

O’Looney : Oui, c’est donc fait exprès, n’est-ce pas ? Je trouve très intéressant qu’ils continuent à faire de très grosses erreurs. Et ils ont récemment montré l’une des plus grandes erreurs. Ils essaient clairement de se débarrasser de Boris Johnson.

Ils savent que les médias battent leur plein pour l’assassiner. Et l’une des choses qu’ils ont exposée, c’est la récente fête de Noël où tous les ministres ont dansé sans masque. Eh bien, ça… ça va détruire sa crédibilité de Premier ministre, et ça signifie également que tous les ministres présents dans la salle étaient au courant. Et qu’il n‘y avait aucun risque. Ils se sont donc pour ainsi dire plantés, parce que tout le monde peut maintenant voir qu’aucun d’eux n‘en a été gêné. Ils étaient donc tous complices d’un mensonge abominable. Ils étaient tous complices d’un détestable mensonge. Mais les gens ne veulent pas toujours voir la vérité. Ils font simplement ce qu’on leur dit de faire.

Intervieweur : Oui. Avant cette interview, je voulais encore mentionner une chose qui m’a frappé. J’ai des amis aux États-Unis qui m’ont raconté des histoires d’êtres chers, d’amis qui sont allés à l’hôpital et qui se sont soumis à un protocole pour lequel je viens d’inventer un nom. Je l’appelle le protocole de la mort.

Mais, comme je ne suis pas un expert en la matière, je ne pensais pas en parler si je n’avais pas vu il y a quelques heures un nouvel article de Jon Rappoport dans lequel il parle précisément de ce sujet.

Il mentionne un groupe qui s’appelle le Centre pour les services de soin et d’aide médicaux et qui agit en tant que lanceur d’alerte. Il y a eu un rapport publié par l’Association américaine de médecins et chirurgiens et je voudrais vous donner la première citation de cet article. On peut y lire :

« Lorsqu’ils sont admis dans un hôpital qui leur était autrefois familier, les patients américains atteints du Covid-19 deviennent des prisonniers virtuels. Ils sont soumis à un protocole de traitement rigide visant à rationner les soins médicaux des personnes de plus de 50 ans. Ils ont un taux de mortalité impressionnant. »

O’Looney : Oui.

Intervieweur : J’aimerais aborder certains points sur la façon dont ils font de la propagande. Ils ne font pas seulement la promotion du Covid, mais il semble qu’ils encouragent également le meurtre. Et vous avez mentionné …

O’Looney : C’est très intéressant. Matt Hancock ici présent a annoncé il y a quelque temps, lorsqu’il était au gouvernement, qu’il ferait transférer tous les patients des hôpitaux, les patients Covid, dans des maisons de soins, afin de leur offrir une belle mort. La traduction grecque de « belle mort » est le mot « euthanasie ». Il l’a donc dit à tout le monde, et pourtant ils ne l’ont pas vu, parce que la plupart des gens en Grande-Bretagne ne connaissent pas le grec. Mais oui, ils nous disent ce qu’ils font, et les gens ne comprennent tout simplement pas. Il faut donc… parfois, les gens écoutent, mais ils n’écoutent pas vraiment. Et c’est exactement ce qui s’est passé. Le taux de décès dans les maisons de repos est en parfaite corrélation avec l’utilisation du Midazolam et la quantité administrée. ça a été largement relaté. Ça a été bien démontré par un certain nombre de personnes qui ont utilisé les lois sur la liberté d’information pour obtenir les chiffres. C’est malheureusement ce qui se passe ; c’est triste, malheureusement. J’ai vu un nombre croissant de personnes extrêmement contrariées par le manque de soins apportés à leurs proches. Et encore plus bouleversant : J’ai eu des conversations très perturbantes avec des infirmières qui m’ont appelé pour me décrire de manière très détaillée la manière dont elles traitent les gens. Je veux dire qu’ils leur donnent des DNR (: DNR : A do-not-resuscitate order – ordre de ne pas réanimer ) sans même leur demander leur avis. Et ensuite, elles leur donnent des trucs comme le Remdesivir.

Intervieweur : Oui. Ok, donc ça se passe aussi en Grande-Bretagne.

O’Looney : Oui, c’est fou, vous savez. C’est aussi le cas pour le Midazolam. Pourquoi donner un sédatif tellement puissant à quelqu’un qui a du mal à respirer ? Cela ne peut avoir qu’un seul résultat, non ? La respiration devient beaucoup plus mauvaise parce qu’elle est supprimée, avec ce médicament… et c’est pourquoi les gens meurent. Les personnes qui font cela doivent être assez sadiques. Je n’en doute pas. Il y a quelques semaines, j’ai accueilli des infirmières pour lesquelles j’ai organisé des funérailles. Nous en avons longuement parlé et elles ont dit : « Vous avez raison sur ce que vous dites. » Et l’une d’entre elles ne pouvait pas détacher son regard du sol. Car elles savent que ce qu’elles font est mal. Et elles savent que ce qu’elles font est inacceptable. Ils sont esclaves des prêteurs d’argent, et c’est là que réside le problème. Je pense que les gens du National Health Service sont la clé de notre salut. Ils doivent se lever. Ils doivent descendre dans la rue pour que ce travail perde sa fiabilité et son poids. Ils doivent raconter leur histoire, et en nombre suffisant pour qu’on ne puisse pas les ignorer, afin que le public ait une chance de connaître la vérité. Ce que les patients ne reçoivent pas actuellement, c’est de l’information et de l’éducation, et leur consentement, consécutif à ces informations n’est pas donné. Quand je parle aux gens, c’est presque comme un bon moment. On peut le voir sur leur visage. Et ils le comprennent, ils le comprennent, mais le consommateur moyen, qu’est-ce qu’il fait ? Ils se connectent toute la journée sur leur ordinateur et travaillent dans une compagnie d’assurance ou comme agent immobilier, puis ils rentrent chez eux et regardent Netflix ou Facebook et ne sont même pas actifs. Et ce n’est que lorsqu’on se réunit et qu’on dit : « Eh bien, réfléchissez logiquement à A, B et C. » Tous les ministres se sont promenés, sans masque et proches les uns des autres. Cela ne veut-il pas dire qu’il n’y a pas de pandémie pour eux ?

Il n’y en a pas eu, il y a un virus. Je le sais, je l’ai déjà eu. Et il est plutôt rare. Je me suis senti assez mal. Mais il peut être traité. On peut y survivre, puisque je suis là. Et vous savez, c’est des mensonges. On nous a nourris d’un flot de mensonges, et en réalité, ce n’est qu’une question de finances. Car il n’y a pas d’or pour couvrir le nombre de billets en circulation. Et il n’y a pas d’argent. Il n’y a plus d’argent. L’économie est au bord de l’effondrement. Elle a longtemps été soutenue par un assouplissement quantitatif, c’est-à-dire des taux d’intérêt négatifs et autres. Et il est temps que les banques récupèrent tout, et elles le font en confisquant toutes les maisons et les entreprises, et le cycle recommence.

Voilà donc ce qui se passe. Ils vont suspendre un peu le dépeuplement et en même temps mettre en place un système de crédit social pour tout le monde. Il y a donc un certain nombre de personnes qui sont impliquées avec leurs petits agendas. Leur propre agenda. C’est terriblement triste, n’est-ce pas ? La clé, en fin de compte, ce sont les gens eux-mêmes. Je veux dire, c’est la raison pour laquelle j’ai pris la parole, parce que je vois… Il n’y avait pas de surmortalité là en 2020. Le taux de mortalité, il n’était pas aussi élevé qu’on le prétendait. Et vous savez, j’ai vu des gens sur le pas de la porte, et des infirmières se disputer pour savoir qui vidait les poubelles. Ce n’était absolument pas une pandémie.

En fait, il y a eu plus de décès en 2019 qu’en 2020 dans ma localité, et ce malgré une prétendue terrible pandémie qui ruine les affaires de tout le monde, et ce volontairement. Et bien sûr, ils font très attention à la manière dont ils ont procédé. Le consommateur ordinaire qui travaille pour un employeur sait que si on lui propose de rester assis sur ses fesses à la maison pour 80% de son salaire, la plupart diront : « Oh, bien, oui. On va le faire ! » Et puis il y a eu un effet d’entraînement et ils sont passés de 80% à 65%, de 60% à 50%. Et quand ils voulaient reprendre le travail, ils ne le pouvaient pas parce que l’entreprise était ruinée. Et c’est exactement ce qui s’est passé. J’espère donc qu’il y a suffisamment de patriotes en Amérique qui peuvent vraiment changer les choses et nous sauver, parce que je pense que nous serons sauvés.