Kissinger : Il est temps de négocier la paix en Ukraine pour éviter une guerre mondiale

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger a de nouveau appelé à trouver d’urgence une solution négociée à la guerre en Ukraine, avertissant que le monde entier est en danger alors que les superpuissances nucléaires se rapprochent d’une confrontation directe désastreuse.

Le célèbre diplomate a écrit un essai intitulé « Comment éviter une autre guerre mondiale » pour le nouveau numéro de The Spectator, dans lequel il explique que l’ambition des faucons occidentaux de briser la Russie risque de déclencher un chaos nucléaire. « Le temps est venu de s’appuyer sur les changements stratégiques qui ont déjà été accomplis et de les intégrer dans une nouvelle structure visant à instaurer la paix par la négociation« , écrit Kissinger.

« Un processus de paix devrait lier l’Ukraine à l’OTAN, quelle qu’en soit l’expression. L’alternative de la neutralité n’a plus de sens », a-t-il souligné. Il a averti que la poursuite des tentatives visant à rendre la Russie « impuissante » pourrait entraîner une spirale incontrôlable et imprévisible. Il a expliqué que la « dissolution » recherchée de la Russie s’accompagnerait d’un vide de pouvoir massif d’où émergeraient de nouvelles menaces pour le monde entier à mesure que de plus grandes puissances s’y engouffreraient.

« La dissolution de la Russie ou la destruction de sa capacité à mener une politique stratégique pourrait transformer son territoire englobant 11 fuseaux horaires en un vide contesté« , poursuit Kissinger.

« Ses sociétés concurrentes pourraient décider de régler leurs différends par la violence. D’autres pays pourraient chercher à étendre leurs revendications par la force. Tous ces dangers seraient aggravés par la présence de milliers d’armes nucléaires qui font de la Russie l’une des deux plus grandes puissances nucléaires du monde. »

En mai dernier, cet homme d’État de 99 ans, longtemps considéré comme la quintessence de la sécurité nationale et du complexe militaro-industriel, avait suscité la colère d’autres experts et « initiés » bellicistes, ce qui est assez ironique, en osant proposer que l’Ukraine accepte de reconnaître la Crimée comme relevant de la Russie et qu’en contrepartie, les forces russes reviennent sur leurs lignes d’avant l’invasion du 24 février. Auparavant, il avait déclaré : « Ce n’était pas une politique américaine judicieuse que de tenter d’inclure l’Ukraine dans l’OTAN. »

La toute nouvelle proposition de Kissinger suscite déjà des réactions tout aussi virulentes – et ce, bien qu’il ait clairement exprimé son soutien à la militarisation de l’Ukraine. L’aspect le plus controversé du nouvel op-ed de Kissinger se trouve certainement dans les lignes suivantes où il suggère des « référendums supervisés internationalement » pour l’autodétermination des territoires de l’Est occupés par la Russie et qui font encore l’objet d’intenses combats. Voici les mots de Kissinger :

« Ce processus a remis en question les questions initiales concernant l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. L’Ukraine a acquis l’une des armées terrestres les plus importantes et les plus efficaces d’Europe, équipée par l’Amérique et ses alliés. Un processus de paix devrait lier l’Ukraine à l’Otan, quelle que soit la manière dont elle est exprimée. L’alternative de la neutralité n’a plus de sens, surtout depuis que la Finlande et la Suède ont rejoint l’OTAN. C’est pourquoi, en mai dernier, j’ai recommandé d’établir une ligne de cessez-le-feu le long des frontières existantes là où la guerre a commencé le 24 février. De là, la Russie renoncerait à ses conquêtes, mais pas au territoire qu’elle a occupé il y a près de dix ans, y compris la Crimée. Ce territoire pourrait faire l’objet d’une négociation après un cessez-le-feu. » « Si la ligne de partage d’avant-guerre entre l’Ukraine et la Russie ne peut être obtenue par le combat ou par la négociation, le recours au principe d’autodétermination pourrait être exploré. Des référendums supervisés au niveau international concernant l’autodétermination pourraient être appliqués à des territoires particulièrement divisés qui ont changé de mains à plusieurs reprises au cours des siècles. »

Kissinger souligne ensuite que « L’objectif d’un processus de paix serait double : confirmer la liberté de l’Ukraine et définir une nouvelle structure internationale, notamment pour l’Europe centrale et orientale. A terme, la Russie devrait trouver une place dans un tel ordre. »

Les critiques, et l’Ukraine elle-même, ne manqueront pas de rejeter le plan Kissinger, étant donné qu’il a évoqué la possibilité de référendums pour les territoires contestés « qui ont changé de mains à plusieurs reprises au cours des siècles » [c’est-à-dire, en particulier, le Donbass]. En fait, cela a déjà commencé, certains rejetant carrément son plan de paix comme « délirant »…