L’île d’Epstein : Des preuves d’abus inédites

Ransome a rencontré Ghislaine Maxwell lors d’un voyage ultérieur sur l’île d’Epstein. On lui a dit que Maxwell était « un personnage très dangereux et qu’elle avait des relations » et « de faire tout ce qu’elle me disait de faire ». Les filles devaient rendre compte à Maxwell. Ransome et d’autres filles étaient en fait intimidées par Maxwell et en avaient peur :

Ransome a également décrit le rôle de Ghislaine Maxwell à l’île Epstein :

Maxwell aurait en fait aidé Epstein à gérer sa « rotation » sexuelle sur l’île :

D’autres parties non scellées de l’affaire civile concernent la déposition de Rinaldo Rizzo – quelque chose dont nous avons déjà parlé – qui a déclaré qu’Epstein et Maxwell étaient avec une jeune fille de 15 ans et avaient pris son passeport :

R. Que se passe-t-il ensuite lorsque Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein et une jeune fille de 15 ans entrent dans la maison d’Eva Anderson ? « A. Elle se met à nous dire, à ma femme et à moi, et ce n’est pas – c’est du flottement, pas une conversation comme si j’avais une simple conversation. Que rapidement, j’étais sur une île, j’étais sur l’île et il y avait Ghislaine, il y avait Sarah, elle dit qu’ils m’ont demandé du sexe, j’ai dit non.

Et elle divague, et je suis comme quoi, et elle a dit – je lui ai demandé, j’ai dit quoi ? Et elle dit que oui, j’étais sur l’île, je ne sais pas comment je suis arrivée de l’île à ici. L’après-midi dernier ou dans l’après-midi, j’étais sur l’île et maintenant je suis ici. Et je lui ai demandé si elle avait un — cela n’a aucun sens pour moi, et j’ai dit que c’était fou, avez-vous un passeport, avez-vous un téléphone ? Et elle dit non, et elle dit que Ghislaine a pris mon passeport. Et j’ai dit quoi, et elle dit que Sarah a pris son passeport et son téléphone et les a donnés à Ghislaine Maxwell, et à ce moment-là elle a dit qu’elle était menacée. »