L’Union européenne veut-elle interdire Twitter ?

Le chef de l’industrie de l’Union européenne, Thierry Breton, a mis en garde Twitter et son patron, Elon Musk, lors d’une réunion.

Pour l’UE, si Twitter ne se conforme pas aux règles strictes de l’Europe en matière de modération du contenu, l’entreprise pourrait tomber sous le coup d’une interdiction.

◆ L’UE contre la liberté d’expression ?

Le Financial Times a rapporté que Thierry Breton a mis en garde M. Musk lors d’une réunion vidéo, mercredi 30 novembre, citant des personnes ayant eu connaissance de la conversation. Breton a dit à M. Musk qu’il devait respecter une liste de règles, notamment renoncer à une approche « arbitraire» pour réintégrer les utilisateurs bannis et accepter un « audit indépendant approfondi » de la plate-forme d’ici à l’année prochaine.

◆ Risque d’interdiction pour Twitter

« Qu’il s’agisse de voitures ou de médias sociaux, toute entreprise opérant dans l’Europe doit se conformer à nos règles, quel que soit son actionnariat », a écrit M. Breton. « M. Musk le sait bien. Il connaît les règles européennes sur l’automobile et s’adaptera rapidement à la loi sur les services numériques. » Thierry Breton a averti que les entreprises qui enfreindront les nouvelles règles, qui devraient entrer en vigueur en 2024, pourront être condamnées à des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial et à des interdictions d’exercer pures et simples pour les récidivistes.

Lu ici