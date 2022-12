La crise énergétique de l’Europe ne fait que commencer

Si l’Europe a réussi à remplir ses stocks de gaz avant l’hiver cette année, elle devra importer d’énormes quantités de gaz naturel liquéfié (GNL) sur un marché concurrentiel pour survivre l’hiver prochain.

Les 12 à 24 prochains mois seront déterminants pour savoir si l’Europe peut éviter une crise énergétique à long terme.

Selon l’AIE, si l’offre de gaz russe tombe à zéro et que la demande chinoise de GNL atteint les niveaux de 2021, l’UE pourrait connaître un déficit d’offre et de demande de 27 milliards de mètres cubes en 2023.

Bien qu’elle ait réussi à remplir ses stocks de gaz avant l’hiver cette année, la crise énergétique de l’Europe est loin d’être terminée. La situation de l’Europe pourrait, en fait, être pire l’hiver prochain, lorsque l’approvisionnement en gaz par les gazoducs russes sera, au mieux, réduit à un filet d’eau.

s ménages et les entreprises européens ont déjà subi une hausse du coût total de l’énergie de 1,06 billion de dollars (1 000 milliards d’euros), selon les estimations du groupe de réflexion économique européen Bruegel publiées par le Fonds monétaire international (FMI). Selon les analystes de Bruegel, si les gouvernements européens ne font rien d’autre que d’offrir un soutien financier, et s’ils couvrent les augmentations de prix, cette somme représenterait un montant massif de 6% du PIB annuel de l’UE.

« Un soutien massif des gouvernements pourrait retarder l’ajustement à un nouvel équilibre des prix et créer le besoin d’un soutien encore plus important », affirment les experts de Bruegel.

L’UE a plutôt besoin d’un « grand marché » pour encourager l’épargne et augmenter l’offre en même temps.

Les 12 à 24 prochains mois détermineront si l’Europe sera en mesure de faire face à la crise énergétique sans devoir recourir au rationnement obligatoire ou sans perdre trop de compétitivité industrielle.

Les systèmes énergétiques européens ont déjà été mis à l’épreuve ce mois-ci par une tempête arctique qui a balayé la majeure partie du nord-ouest de l’Europe, entraînant des températures glaciales, de la neige au Royaume-Uni et une baisse de la vitesse du vent en Allemagne.

Les sites de stockage de gaz naturel dans l’UE ont commencé à se vider, avec un taux de stockage de 84 % au 17 décembre, selon Gas Infrastructure Europe. Les stocks sont plus élevés qu’à la même époque l’année dernière, mais le véritable test pour l’Europe viendra l’année prochaine, lorsqu’elle devra remplir les sites de stockage de gaz de manière suffisamment adéquate pour répondre à la demande de l’hiver 2023/2024.

C’est là que la planification devient plus délicate, en fonction de la faiblesse des stocks après cet hiver et de la capacité de l’UE à acheminer des volumes records de GNL et à continuer à surenchérir sur l’Asie, en particulier si la demande en Chine rebondit après une réouverture des restrictions strictes imposées par le Covid.

Avec une consommation de gaz plus faible et peu de gaz russe passant par les gazoducs, l’UE a continué à réduire sa dépendance à l’égard de la Russie, passant d’environ 40 % des approvisionnements en gaz importé avant l’invasion russe de l’Ukraine, à moins de 9 %, selon les chiffres de l’UE de septembre.

Toutefois, la baisse significative de l’approvisionnement en gaz russe cette année ne s’est produite qu’en juin.

À l’approche de l’hiver 2023/2024, le déficit d’approvisionnement en gaz en Europe sera beaucoup plus important sans le gaz russe. L’Europe n’importera pas beaucoup de gaz russe – voire pas du tout si la Russie interrompt les livraisons via le seul lien encore opérationnel via l’Ukraine et via TurkStream – alors que les importations en provenance de Russie étaient relativement stables au premier semestre de cette année, avant que Moscou ne commence à réduire progressivement les volumes via Nord Stream en juin, puis ne ferme le gazoduc début septembre.

Selon un récent rapport de l’AIE, si l’offre de gaz russe tombe à zéro et que la demande chinoise de GNL retrouve son niveau de 2021, l’UE pourrait connaître un déficit d’offre et de demande de gaz de 27 milliards de mètres cubes en 2023.

Avec la chute des livraisons de gaz russe par gazoduc, l’Europe aura besoin d' »énormes volumes » de GNL l’année prochaine, a déclaré le négociant en matières premières Trafigura au début du mois.

« Pour l’avenir, nous nous attendons à ce que les marchés du gaz et du GNL restent volatils », a déclaré Trafigura dans son rapport annuel pour l’année se terminant le 30 septembre. « Alors que l’Europe devrait éviter un black-out cet hiver en puisant dans ses stocks et en réduisant la demande, elle devra importer d’énormes volumes de GNL en 2023 compte tenu de la réduction massive des flux en provenance de Russie », a déclaré Trafigura.

Les prix du gaz naturel en Europe devront rester élevés pour que le continent puisse continuer à attirer la plupart des cargaisons de GNL en concurrence avec les autres principaux centres de demande, selon Trafigura. Le négociant en matières premières s’attend à ce que l’Europe donne la priorité à la sécurité de l’approvisionnement « pendant l’hiver prochain et au-delà. »

D’énormes incertitudes liées à la météo et à la capacité de l’UE à rivaliser avec une augmentation potentielle de la demande de GNL en Asie détermineront comment l’Europe s’en sortira l’hiver prochain.

« Derrière nous, il y a maintenant deux mois de ‘marché d’acheteurs’ avec des stocks maximaux, un temps chaud, une longue file d’attente de navires de GNL et des prix TTF déprimés », ont déclaré début décembre les analystes des matières premières Ole Hvalbye et Bjarne Schieldrop de la SEB Bank. « Devant nous, il y a l’énorme incertitude du premier trimestre et au moins 12 mois de ‘marché vendeur’, car la course est lancée pour remplir les stocks de gaz naturel de l’UE à un niveau satisfaisant d’ici octobre 2023. »

Traduction d’Oil Price par Aube Digitale