La face obscure du fact-checking français. Nouvelles révélations à propos d’Antoine Daoust (Fact&Furious) en lien avec la « harcelosphère »

Notre enquête à propos de la « harcelosphère » - dont a été principalement victime l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée (IHU) et son ancien président Didier Raoult depuis le début de la crise sanitaire en 2020 - se poursuit. Cette 4ème partie revient notamment sur « l’affaire Fact&Furious » et de nouvelles informations au sujet de son fondateur Antoine Daoust.

Trois parties ont déjà été publiées par FranceSoir à propos de la « Harcelosphère » :

Au cours d'une enquête qui a duré plusieurs mois, FranceSoir a montré l’étendue de ce réseau hétérogène d’individus prêts à recourir à toutes les intimidations et bassesses imaginables.

Ne rien faire... ou soigner

Son objectif ? Harceler (notamment sur le réseau social Twitter), diffamer, menacer (y compris de mort) celles et ceux qui souhaitaient pratiquer ou laisser se pratiquer une médecine d’urgence, défendre la prévention en matière de santé ou encore parler d’immunité. Soit toutes les personnes qui n’avaient pas la même idée de la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 que le gouvernement alors en place et ses divers “conseils scientifiques”.

Parmi eux, Didier Raoult, microbiologiste de renommée mondiale et référence en matière d’épidémiologie, qui avait été capable de proposer au sein de son établissement, l’IHU-Méditerranée, un traitement issu du « repositioning » (après avoir réussi à montrer qu’un « testing » à large échelle de la population était matériellement réalisable). Autrement dit, Raoult, professeur aux multiples publications scientifiques reconnues, avait soutenu l’idée de mobiliser rapidement une molécule déjà bien connue et disponible sans délai, “libre de droit” et à coût réduit, afin de soigner les malades contre la Covid.

Cette démarche aurait dû être une proposition-réflexe faite par tous les médecins engagés en recherche n’ayant pas oublié leur serment d’Hippocrate. Primum non nocere. « En premier, ne pas nuire ». Soit, face au Sars-Cov 2 et à sa maladie, d’abord ne pas rester « sans rien faire ».

Une démarche qui aurait dû être soutenue par les autorités de santé dans le but de permettre aux patients les plus à risque d’espérer une guérison lorsqu’on ne leur promettait qu’une « aggravation des symptômes », voire la phrase répétée maintes fois « si vous avez du mal à respirer, appelez le 15 » entre les « décomptes quotidiens des décès » et des « images abominables de malades intubés » à la télévision.

Kill the messenger

La volonté de se donner les moyens de soigner sans délai et en recourant à des ressources « publiques » a surtout contrarié de nombreux intérêts politiques, financiers et industriels privés. Elle a valu au Pr Didier Raoult de se faire menacer de mort par téléphone en pleine nuit par un professeur nantais, M. Raffi, comme l’a révélé le Canard Enchaîné. Ordonnant froidement au Marseillais d’abandonner son protocole de soins à base d’hydroxychloroquine, François Raffi, depuis condamné par la justice, était alors engagé dans la mise au point d’un traitement contre la Covid, mais sous brevet, le Xenothera.

Contre cette logique de soins pourtant évidente et de bon sens s’est levée une armée d’obscurs affidés, de seconds ou troisièmes couteaux de la science, d’ingénieurs à la carrière peu reluisante, d’enseignants de seconde zone. Une armée de médecins de plateaux télé qui ne déclarent jamais leurs conflits d’intérêts comme l’impose pourtant la loi. Une armée composée aussi d’autres intéressé(e)s à l’affaire, tels des profiteurs de guerre autour d’un business de premier choix pour l’industrie pharmaceutique.

Ce dernier avait été pointé du doigt dans un rapport du Sénat en 2010, à propos de la gestion sanitaire de la crise du virus H1N1 et de sa maladie, la grippe A. Leurs auteurs n’avaient pas eu de craintes à aborder « le problème des relations contractuelles avec les producteurs de vaccins », « des contrats déséquilibrés et rigides » ou encore « des exigences démesurées des fournisseurs et des garanties insuffisantes pour les acquéreurs » tout en évoquant le risque des raisonnements « en vase clos » des experts.

Avènement des réseaux sociaux

Une dizaine d’années plus tard, de telles interrogations sont désormais assimilées par certains politiques et intervenants médiatiques à des discours... complotistes. L’accès aux plateaux de télévision a été verrouillé par l’imposition de « listes d’intervenants » en accord avec la gestion gouvernementale de la crise sanitaire. Conséquence : l’impossibilité, à de rares exceptions, de tenir des débats afin d’informer l’opinion publique de façon plurielle et si besoin contradictoire.

Le développement des Big Techs et de leurs réseaux sociaux aurait pu court-circuiter ces chemins habituels de l’information. Le résultat fut tout autre : de multiples censures ont concerné les utilisateurs dont les publications n’allaient pas dans le sens de celles des autorités de santé ou des industriels du médicament (un scandale aujourd’hui révélé grâce aux #Twitter files). Conséquence : la grande majorité des scientifiques, chercheurs, praticiens ou soignants qui défendaient les positions d’une médecine du soin, détachée du seul intérêt privé ou qui souhaitaient rester critiques envers les décisions des pouvoirs publics auront été tenus au silence (hormis à FranceSoir, bien entendu).

Face à eux, sur ces plateformes numériques, des individus rassemblés en groupes (par exemple les « NoFakeMed »), ont œuvré à rendre impossible tout débat rationnel, prônant de fallacieux et arrogants discours de la méthode. Leur présence malveillante a porté sans relâche des coups bas (insultes les plus vulgaires, utilisation d’un registre ordurier, diffamation), certains y passant littéralement leur vie.

Des médecins, dont certains sous contrats avec des chaînes de télévision, se sont acharnés sur toutes les propositions médicales les plus élémentaires (comme tester les malades au plus vite), ont condamné d’avance des propositions qui permettaient de sauver des vies (ignorance et déni du rôle de l’oxymètre), ont nié les évidences scientifiques les plus basiques (les coronavirus mutent), ont fait la promotion de traitements qui ne montraient aucune efficacité scientifiquement démontrée (le Remdesivir).

Désinformation continue

La Pr Karine Lacombe en fut l’illustration la plus singulière : mise en examen pour diffamation à l’encontre du professeur Raoult, elle ne fut relaxée que grâce à la présentation d’excuses de bonne foi. Ce qui ne l’empêche pas de continuer à évoquer des traitements dont on se demande quelle étude est vraiment capable de démontrer à la fois l'innocuité et l’efficacité.

Des médecins mais aussi un avocat, comme Maître Eolas, qui s’est lié avec plusieurs membres de la harcelosphère pour participer à ce manège, lui-même dégradant le débat public à renfort de propos outranciers. Dans les précédents épisodes, c’est bien cette radioscopie en cours de tous ces divers acteurs de la crise, certes non encore exhaustive, que FranceSoir a essayé de réaliser et continuera d’examiner.

Et cette enquête a permis de révéler un aspect très inquiétant. Non seulement cette harcelosphère bénéficiait d’appuis politiques directs ou indirects (Guillaume Limousin en contact avec l’ancien ministre de la santé Véran, voir partie 1; plusieurs fact-checkers ou NoFakeMed agissants, toujours sur les réseaux sociaux, reçus en grande pompe par le sénateur apparenté PS M. Jomier), mais celle-ci, via le fact-checking, était en cours « d'institutionnalisation ».

L’apparition des agences de fact-checking

En effet, comme si le harcèlement en meute sur les réseaux sociaux ne suffisait pas, des enseignes de fact-checking affichant un verni journalistique se sont multipliées, y compris au sein de rédactions de presse jadis prestigieuses. Elles posent tout autant question sur leurs actions concertées et leurs soutiens financiers.

Le scandale de Fact&Furious, lui-aussi mis à jour par FranceSoir, a permis d’avoir une vision d’ensemble de la problématique et du grave harcèlement médiatique en meute qui a pu se nourrir de sa propre production de désinformation et de calomnies.

Le dénommé Antoine Daoust a été le responsable du site de fact-checking dit Fact And Furious. Les révélations de FranceSoir à son encontre et à propos des réseaux troubles des fact-checkers, l’ont contraint à fermer le 26 novembre 2022 une entreprise qui ressemblait davantage à une officine qu’à une rédaction ou une agence de presse.

Au-delà de son expérience professionnelle tout à fait banale (Daoust avait entamé une carrière de militaire et fut barman) mais pour le moins discutable lorsqu’il s’agit de s’octroyer le droit de décider le vrai du faux à l’encontre du travail de professeurs en biologie, de sociologues ou de docteurs; au-delà d’un comportement personnel ayant entraîné à son encontre un dépôt de plainte de la part de son épouse (divorce en cours) ; au-delà de déformations profondes de la vérité de certains faits journalistiques (nous y reviendrons), le fondateur de Fact&Furious avait pourtant été rapidement adoubé par les réseaux y compris l’Agence France Presse (AFP).

Des soutiens étonnants... et puissants

Daoust avait même obtenu à toute allure en mai 2021 un agrément de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP) - lorsque le renouvellement de ce dernier est refusé à FranceSoir sans motif clair et sérieux. Quelles vérifications avaient-elles été alors exigées de la part de l’AFP pour entamer cette collaboration qui, mécaniquement, offre du crédit à ce qui ne doit pas en avoir ?

Le site Fact&Furious bénéficiait par ailleurs du soutien de Microsoft et de l’Institut Poynter (The International Fact-Checking Network - IFCN), un réseau qui conseille et labellise les sites de fact-checking. Ayant pignon sur rue, ouvertement soutenu par la communauté des fact-checkers, Fact&Furious n’a jamais été inquiété de par ses frasques personnelles ou ses activités associés troubles (nous y reviendrons aussi).

Son manque de sérieux avéré a même été encouragé par plusieurs journalistes de la presse dite mainstream, qui n’ont pas hésité à reprendre comme « source sûre » les affirmations et raisonnement boiteux de Daoust et associés, capable d’illustrer des articles toujours à charge contre les tenants d’une médecine du soin. Rappelons que Daoust, ayant arrêté ses études avant le bac, ne dispose d'aucune compétence scientifique ou journalistique pour se poser en grand inquisiteur dans ces domaines.

De même, afin d’alimenter des pages Wikipédia de plus en plus politisées et rédigées dans le but de discréditer des personnalités aux yeux du grand public, l’encyclopédie n’a jamais hésité à reprendre les productions de ce fact-checker. L’essayiste Idriss Aberkane a nommé cela du « blanchiment de fausses informations ».

Machine à propagande

Bien loin du journalisme qui oblige à respecter une certaine déontologie, bien loin de la Charte de Munich, encore plus loin de la recherche de la vérité et du respect des arguments contraires et des faits, Fact&Furious n’était en fait qu’une machine à propagande.

Une machine destinée à rejoindre systématiquement les positions du gouvernement notamment en matière de gestion de la crise sanitaire du Covid-19 ou le discours de l’industrie pharmaceutique, notamment par rapport à l’idéologie du « tout-vaccin » (quand bien-même le premier intéressé… déconseillait à son entourage la vaccination ou réalisait des faux en matière de certificats de tests !).

Attaquer ad hominem tout contestataire politique, scientifique, médecin ou chercheur capable de soutenir une contradiction dans un débat (interdit) argumenté et de qualité était devenu un réflexe.

Continuer l’enquête, à ce stade, allait rendre encore plus nette la vision d’une imposture glauque et gênante. Elle finirait de rencontrer ce triangle infernal dont on ne sait jamais quel côté attire l’autre sans jamais repousser le troisième : l’argent, le sexe et le pouvoir.

Il ne s’agissait pas, à aucun moment, de participer à un débat d’opinion équilibré ou un processus de journalisme basé sur la vérification des faits, mais d’imposer aux citoyen(ne)s de se jeter dans un puits jamais à sec de désinformation et de propos mensongers.

Petite désinformation entre amis

L’affaire Fact&Furious cachait d’autres éléments et permet, au-delà d’aspects « mondains » peu reluisants que nous verrons, de se faire une idée sur la capacité de s’inclure de certains à un réseau dans le but de harceler, discréditer.