Rétablir les faits concernant l’ivermectine

La pandémie de COVID-19 nous a apporté une pléthore de mensonges et de déclarations peu probantes qui visaient moins à informer les Américains qu’à consolider le pouvoir et à gagner du temps. Parmi celles-ci, citons le célèbre passage d’Anthony Fauci de l’argument contre le port de masques à la recommandation d’en porter un et, enfin, à celle d’en porter deux.

Fauci a également essayé de nous convaincre que le virus SARS-CoV-2 n’avait pas été modifié dans un laboratoire, même si son cercle interne lui avait envoyé des courriels sur les « caractéristiques inhabituelles » du virus qui semblaient « potentiellement modifiées« . Et, bien sûr, nous avions « quinze jours pour arrêter la propagation », un concept toujours d’actualité qui a traîné pendant deux ans. Les lecteurs ne doivent pas nous reprocher d’oublier qu’il y a eu aussi la controverse sur les « gains de fonctions », la bataille de la protection ciblée, les fermetures d’écoles, les confinements, les obligations en matière de vaccination et les fausses déclarations sur les vaccins.

Ces sujets ont fait l’objet d’une grande attention de la part du public. Le seul sujet relatif à la pandémie qui ne l’a pas été, et qui n’en est pas moins important, est l’ivermectine, dont on dit du mal. Il est temps de remettre les pendules à l’heure.

Si vous avez suivi de près l’actualité au cours des deux dernières années, vous avez probablement entendu quelques informations sur l’ivermectine.

Premièrement, qu’il s’agit d’un médicament vétérinaire destiné aux chevaux et aux vaches.

Deuxièmement, la FDA et d’autres organismes de réglementation gouvernementaux ont recommandé de ne pas l’utiliser pour le COVID-19.

Troisièmement, que même l’inventeur et le fabricant de l’ivermectine, Merck & Co, s’est prononcé contre son utilisation.

Quatrièmement, l’une des plus grandes études montrant que l’ivermectine était efficace pour le COVID-19 a été rétractée pour cause de fraude.

Et, enfin, que la plus grande et la meilleure étude sur l’ivermectine, l’essai TOGETHER, a montré que l’ivermectine n’était pas efficace.

Examinons les preuves.

L’ivermectine a une histoire remarquable, et elle pourrait avoir des avantages comparables à ceux de la pénicilline. La découverte de cet antiparasitaire a donné lieu à un prix Nobel et à des milliards d’administrations sûres dans le monde entier, même chez les enfants et les femmes enceintes. « L’ivermectine est largement disponible dans le monde entier, peu coûteuse et l’un des médicaments les plus sûrs de la médecine moderne« .

La FDA a émis un avertissement spécial contre l’utilisation de l’ivermectine pour le COVID-19. L’avertissement de la FDA, qui comprenait des termes tels que « préjudice grave », « hospitalisé », « dangereux », « très dangereux », « convulsions », « coma et même mort » et « hautement toxique », pourrait suggérer que la FDA mettait en garde contre des pilules contenant du poison, et non contre un médicament que la FDA avait déjà approuvé comme sûr. Pourquoi est-il devenu dangereux lorsqu’il a été utilisé pour le COVID-19 ? La FDA ne l’a pas dit.

En raison des règles de la FDA, si elle devait faire une déclaration sur l’ivermectine, elle était obligée de l’attaquer. La FDA interdit la promotion de médicaments pour des utilisations non approuvées. Comme la lutte contre le SARS-CoV-2 était une utilisation non approuvée de l’ivermectine, la FDA n’aurait pas pu en préconiser l’utilisation sans une hypocrisie évidente. Le découvreur de l’ivermectine, Merck & Co, avait de multiples raisons de dénigrer son propre médicament.

Merck ne pouvait pas non plus « promouvoir » légalement l’ivermectine pour le COVID-19 sans l’approbation complète de la FDA, ce qui aurait pris des années et des millions de dollars. De plus, Merck ne gagne pas beaucoup d’argent avec l’ivermectine générique bon marché, mais espérait trouver le succès avec son nouveau médicament coûteux, Lagevrio (molnupiravir).

Une vaste étude de l’ivermectine pour le traitement du COVID-19 par Elgazzar et al. a été retirée suite à des accusations de plagiat et de falsification de données. De nombreux médias semblent se focaliser sur cette étude douteuse, mais il s’agissait d’une étude clinique parmi tant d’autres. Une fois que les études retirées ont été retirées de la considération, il y a 15 essais qui suggèrent que l’ivermectine n’est pas efficace pour le COVID-19 et 78 qui le sont.

essai TOGETHER a reçu une presse positive importante. Le New York Times a cité deux experts qui avaient vu les résultats. L’un d’eux a déclaré : « Il n’y a vraiment aucun signe d’un quelconque bénéfice [de l’ivermectine] », tandis que l’autre a dit : « À un moment donné, il deviendra un gaspillage de ressources de continuer à étudier une approche peu prometteuse. »

Alors que l’article d’Elgazzar a été rapidement rejeté, l’essai TOGETHER a été acclamé. Il n’aurait pas dû l’être. Les chercheurs qui l’ont analysé ont relevé 31 problèmes critiques (données impossibles à obtenir, conflits d’intérêts extrêmes, défaut d’aveuglement), 22 problèmes graves (résultats retardés de six mois, données contradictoires) et 21 problèmes majeurs (protocoles de randomisation multiples et contradictoires).

Alors que le discours populaire est que l’essai TOGETHER a montré que l’ivermectine n’était pas efficace pour la COVID-19, les résultats réels démentent cette conclusion : l’ivermectine a été associée à un risque de décès inférieur de 12 %, à un risque de ventilation mécanique inférieur de 23 %, à un risque d’hospitalisation inférieur de 17 % et à un risque d’observation prolongée aux urgences ou d’hospitalisation inférieur de 10 %. Nous avons calculé que la probabilité que l’ivermectine ait aidé les patients de l’essai TOGETHER allait de 26 % pour le nombre médian de jours avant la guérison clinique à 91 % pour la prévention de l’hospitalisation. Les résultats de l’essai TOGETHER doivent être rapportés avec précision.

Si l’on se base sur les preuves cliniques issues des 93 essais selon lesquelles l’ivermectine réduit la mortalité de 51 % en moyenne, et sur le taux de létalité estimé de l’infection COVID-19, il faudrait traiter environ 400 Américains infectés âgés de 60 à 69 ans avec de l’ivermectine pour prévenir statistiquement un décès dans ce groupe. Le coût total de l’ivermectine pour éviter ce seul décès est de 40 000 dollars.

(D’après le site Web GoodRx, le prix d’une ordonnance générique d’ivermectine est d’environ 40 dollars. Il faudrait environ 2,5 ordonnances par personne pour recevoir la dose moyenne de 150 mg par patient).

Combien vaut votre vie ? Nous parions qu’elle vaut bien plus que 40 000 dollars.

Lorsque la prochaine pandémie frappera, nous nous appuierons par nécessité sur des médicaments plus anciens, car les nouveaux nécessitent des années de développement. L’ivermectine est un médicament repurposé qui aide et qui aurait pu aider bien plus encore. Il mérite d’être reconnu, et non dénigré. Ce dont nous avons vraiment besoin, cependant, c’est d’un moyen de nous vacciner contre les mensonges et les fausses déclarations de personnalités, d’organisations et de sociétés pharmaceutiques puissantes. Malheureusement, il n’existe pas de tels vaccins contre cette contagion.

